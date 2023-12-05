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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

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    5 декабря 2023, 22:25

    Ближний Восток дает России ряд новых возможностей

    Ближний Восток дает России ряд новых возможностей
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В среду, 6 декабря, пройдет визит президента России в Объединенные Арабские Эмираты, и это станет лишь началом серии встреч главы российского государства с коллегами из стран Ближнего Востока. У этих встреч насыщенная и важная повестка, но помимо прочего перед нами «демонстрация Западу тщетности его попыток изолировать Россию», говорят эксперты.

    В ближайшие несколько дней Владимир Путин совершит самый настоящий ближневосточный дипломатический марафон. 6 декабря он посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты (где встретится с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном), а также Саудовскую Аравию, в которой пообщается с де-факто главой государства Мохаммедом бин Салманом. А затем 7 декабря российский президент проведет переговоры со своим иранским коллегой, который прилетит в Москву.

    Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков назвал эти контакты «весьма актуальными и крайне важными». И в этом не стоит сомневаться.

    Прежде всего потому, что они проходят в крайне интересное время – в период усталости и раздражения Ближнего Востока в отношении американцев. Особенно после того, как США и Европа заняли абсолютно произраильскую позицию в конфликте между Тель-Авивом и ХАМАС.

    «Избирательный подход, свидетелями которого мы стали в вопросе применения международных правовых и моральных стандартов, а также игнорирования отвратительных преступлений, совершенных израильскими оккупационными силами против беззащитных палестинских гражданских лиц, вызвали ярость в исламском и арабском мире», – заявил министр иностранных дел КСА Фейсал бин Фархан.

    Путин же своим взвешенным подходом вызывает лишь уважение. Поэтому можно не сомневаться, что переговоры с ним будут проходить на самом достойном уровне. То есть никакого всенощного бдения для встречи с главой государства (которое пережил госсекретарь Энтони Блинкен в КСА) и никаких ожиданий в самолете пока кто-то соизволит встретить высокого гостя у трапа (что выпало на долю президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Катаре). Путина будут принимать на Ближнем Востоке по высшему разряду (как и он президента Раиси в Москве),

    Собственно, тема Газы и будет одной из главных на всех трех встречах. «Все эти три государства находятся в регионе, где продолжается конфликт между Израилем и Палестиной. Продолжается – и имеет все возможности расшириться на другие страны. Иран, КСА и ОАЭ не заинтересованы в большой войне, как и Россия, поэтому Путин будет обсуждать с руководством этих государств, как этого сценария избежать», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.


    Более того, Москва может выступить новым посредником в деле прекращения боевых действий. «Визит состоится в тот момент, когда Россия хочет усилить свою роль влиятельного посредника в ближневосточном конфликте», – пишет The Times of Israel. Причем усилить в момент, когда у предыдущего посредника ничего не получилось.

    «ХАМАС, которое большинство западных стран считают террористической группировкой, находится в хороших отношениях с Россией и часто отправляет делегации в Москву. Катар, на которого Запад делал ставку в качестве переговорщика с ХАМАС, не смог найти основания для дальнейшего обмена заложниками между Израилем и палестинской группировкой (что являлось предварительным условием для второй гуманитарной паузы). Поэтому Путин особо ничего не теряет, вмешиваясь сейчас, – пишет британская The Guardian. – Кризис представляет собой возможность для России вернуться в глобальную политику, предложив себя в качестве неожиданного поборника многостороннего решения ситуации на Ближнем Востоке».

    А такие поборники региону необходимы. «Ближний Восток погряз в конфликтах, и без помощи РФ и Китая ему не разобраться. Штаты в этом плане ненадежны, там сделали ставку на войну – как на Украине, так и в Палестине», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Аббас Джума.

    Второй темой является нефть. «Тут несколько тем. Прежде всего судьба соглашения ОПЕК+. Нужно обсудить стратегический вопрос: что дальше будет делать ОПЕК+? Ведь пока мы сокращаем добычу, удерживая цены на высоком уровне, другие страны пользуются этим и наращивают добычу, занимая наше место на рынке. Соответственно, нужно решить, мы и дальше будем сокращать добычу или как-то изменим нашу позицию», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

    Отдельно могут обсудить вопрос квот на добычу для Ирана. «Тегеран заявил, что в 2024 году намерен выйти на докризисный объем добычи нефти и экспорта. Сейчас на него не распространяется квота на добычу, так как он под санкциями. Но если он выходит на досанкционный уровень добычи, то может уже пора и ограничения для него ввести, как и для всех остальных. Тем более с иранским представителем российское руководство будет встречаться в Москве в четверг, где этот вопрос тоже будет подниматься», – продолжает Игорь Юшков.

    Также, по мнению Юшкова, будет обсуждаться и вопрос обхода санкций. Эксперт объясняет, что через ОАЭ идет параллельный импорт, многие трейдеры российской нефти зарегистрированы в ОАЭ, поэтому необходима координация действий.

    Третьей темой является БРИКС. «Президент Путин встречается с главами государств, которые с 1 января 2024 года должны вступить в БРИКС (где Россия как раз с Нового года и становится председателем). БРИКС предлагает альтернативный взгляд на то, как должна быть устроена международная политика. Страны – члены организации объединяет стремление избавиться от гегемонии США, а также создать с другими избавившимися этакий союз взаимопонимания. Развивать экономическое сотрудничество, торговое взаимодействие», – говорит Елена Супонина.

    Наконец, своего рода вишенкой на тортике станет очередная демонстрация отсутствия всякой изоляции России. Особенно через визиты в Эмираты и Саудовскую Аравию.

    «Поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию – важнейший этап развития отношений между нашими государствами. Но это еще и демонстрация Западу тщетности его попыток изолировать Россию», – говорит Аббас Джума. «Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России – несмотря на все усилия США и Европы по изоляции его на мировой арене», – возмущается издание Bloomberg.

    Пора бы уже привыкнуть.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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