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    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    23 комментария
    7 декабря 2023, 03:54

    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прозвучали в Одесской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Измаила. В соцсетях пишут о пожаре в порту после налета БПЛА, передает RT.

    Воздушную тревогу также объявляли в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    В понедельник в Хмельницкой области Украины также произошли взрывы. Кроме того, в тот день взрывы прогремели под Николаевом и в Кривом Роге.

    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (51)
    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

    Коментарии (17)
    6 декабря 2023, 19:56
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено после убийства в Московской области бывшего депутата украинской Рады Ильи Кивы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

    Дело заведено по статье «Убийство», заявила Врадий РИА «Новости».

    Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. Мужчина погиб на месте.

    После убийства политика украинские СМИ сообщили, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию Кивы.

    Коментарии (46)
    6 декабря 2023, 15:32
    В США заметили изменения в поведении Зеленского

    Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ

    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

    По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».

    Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.

    Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.

    Коментарии (21)
    6 декабря 2023, 09:43
    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины

    NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины

    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.

    Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.

    Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.

    NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 05:01
    Сенаторы США устроили скандал на брифинге о помощи Украине

    Журналист Fox рассказал о препирательствах сенаторов и нешуточном скандале на брифинге по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В Сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, сообщил корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе Чад Перграм.

    Перграм рассказал, что лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер упрекнул лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла в перехвате темы встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США, передает РИА «Новости».

    Шумер также обвинил другого сенатора, в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Демократ возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи.

    Другие сенаторы, по словам Перграма, отметили, что встреча получилась драматичная и «страсти разгорелись».

    Ранее сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 07:25
    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии Писториус отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия не является союзником Украины, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус в интервью телеканалу ZDF  напомнил, что Германия находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая другие страны, но союзником Украины страна не является, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно.

    Писториус также призвал делать ставки в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные трудности, отметив, что ход конфликта предсказать сложно.

    Ранее премьер-министр Баварии потребовал, чтобы были прекращены выплаты украинским беженцам, прибывающим в Германию.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом в Германии.

    Коментарии (19)
    6 декабря 2023, 15:39
    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе есть военный комиссариат «закрытого типа», где насильно удерживают мобилизуемых, режим учреждения схож с тюрьмой, заявил украинский военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

    Вертово в беседе с РИА «Новости» заявил, что его задержали пограничники и передали сотрудникам СБУ, а те, в свою очередь, передали его военным.

    Оттуда его отвезли в военкомат в Одессе, расположенный в Малиновском районе. Это учреждение «закрытого типа», там могут удерживать людей до 10 дней. Оно оснащено колючей проволокой и охраной, режим там схож с «зоной» или тюрьмой, заявил собеседник.

    Одесский территориальный центр комплектации, занимающийся набором для ВСУ, угрожает адвокатам-мужчинам за юридическую помощь удерживаемым в этом военкомате, отправкой в армию. По словам Вертово, мужчины-адвокаты не хотели браться за это дело, а женщин-адвокатов не было в необходимом количестве.

    Вертово сдался в плен группировке войск «Днепр» ВС России на левобережье Херсонской области в декабре 2023 года.

    Коментарии (4)
    6 декабря 2023, 19:25
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию бывшего депутата Рады Ильи Кивы, сообщают украинские СМИ.

    Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции, передает РИА «Новости».

    Источник агентства Reuters также сообщил, что за убийством Кивы стоит СБУ, передает ТАСС.

    Кива в марте прошлого года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.

    Ранее сообщалось, что тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области.

    Коментарии (43)
    6 декабря 2023, 10:22
    Словакия подарила Украине вооружения на 670 млн евро

    Рravda: Словакия передала в дар Украине вооружения на 670 млн евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Словакия передала в дар Украине вооружений, в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС республики истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300, на общую сумму 671 млн евро.

    Также сообщается, что на основе коммерческого контракта ВСУ получили от Словакии восемь самоходных гаубиц Zuzana-2, которые, как пишет братиславская газета Рravda, являются флагманским продуктом предприятий ВПК страны, передает ТАСС.

    Кроме того, реализуется контракт, сумма которого составляет 93 млн евро, на поставку Украине 16 гаубиц Zuzana-2. Средства, как сообщается, предоставили Германия, Дания и Норвегия.

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что не будет предоставлять Украине военную поддержку.

    Германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что лидеры ЕС начнут «выламывать руки» строптивым представителям Словакии и Венгрии, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку.

    Коментарии (16)
    6 декабря 2023, 08:34
    Конгрессмен признал соучастие США в госперевороте на Украине

    Конгрессмен Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины

    Конгрессмен признал соучастие США в госперевороте на Украине
    @ Евгений Малолетка/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины, заявил член Палаты представителей США Томас Мэсси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Мэсси в этом интервью заявил также, что США в тот период «бряцали оружием против России», и отметил, что действия Вашингтона теперь будут иметь последствия, передает Ura.ru.

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывал, что события на площади Независимости в Киеве, которые начались ровно десять лет назад, в ноябре 2013 года, руководились американцами. Деньги для Майдана, по его словам, США завозили в украинскую столицу самолетами.

    Президент России Владимир Путин признавался, что до 2014 года не думал о конфликте с Украиной.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 08:22
    СМИ: На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи»

    Do Rzeczy: На границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

    По его словам, с четверга на границе начали проверять документы сотрудники государственной налоговой администрации, и сразу после этого там начали происходить «странные вещи», передает РИА «Новости».

    Как утверждает Сокол, именно с четверга на границе уменьшилось количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, это произошло из-за того, что украинские водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов.

    Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.

    Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2023, 14:48
    Экономист объяснил «странные вещи» на границе Польши и Украины

    Экономист Лизан: Украинские водители покинули границу Польши из-за наличия контрафактных товаров в фурах

    Экономист объяснил «странные вещи» на границе Польши и Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Гуманитарная помощь – это очень удобный способ для украинских водителей привезти на территорию страны контрафактную продукцию. Поэтому они разъехались после ужесточения проверок документов, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на польской границе стали происходить «странные вещи», сообщил Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков Польши. В частности, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью резко сократилось.

    «Странные вещи» на границе Польши и Украины, о которых сообщают СМИ, могут быть обусловлены несколькими причинами. Вполне возможно, что перевозчики просто устали стоять и ждать прекращения блокады, поэтому водители развернулись и уехали. Но это не очень реалистично», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако граница – это место, через которое могут провозить контрафактную продукцию, а гуманитарная помощь – предлог для легкого прохождения таможни. Я не исключаю, что украинские перевозчики начали уезжать после ужесточения проверки документов, так как официально задекларированный груз и реальное содержимое машины отличались», – подчеркивает собеседник.

    «Например, официально водитель доставляет на Украину детские вещи, а на деле у него в машине форма для ВСУ. Или, допустим, отправленный для нужд фронта пикап после пересечения границы окажется дорогим спорткаром. Гуманитарная помощь позволяет относительно легально реализовывать подобные схемы. Под ее видом может перевозиться электроника и другие товары», – отмечает он.

    Эксперт также обратил внимание на слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о «позорной блокаде». «Очевидно, что сейчас она стремится привлечь внимание ЕС. Украина несет экономические потери из-за перекрытия польской границы, так как именно там расположен основной транспортный коридор из Европы», – поясняет эксперт.

    «Однако я склонен считать, что ЕС в происходящее вмешиваться не станет. Европейцам необходимо согласовать финансовую помощь офису Зеленского, а это невозможно сделать без согласия Варшавы. Поэтому, скорее всего, Польша добьется отмены «транспортного безвиза» для своих соседей», – резюмировал Лизан.

    Ранее на польской границе стали происходить «странные вещи», сообщил Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков Польши. В частности, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью резко сократилось. Как пишет издание Do Rzeczy, это произошло после того, как местные налоговики усилили проверку документов у водителей.

    Представитель комитета предполагает, что это произошло из-за того, что украинские перевозчики сообщили своим работодателям об ужесточении контроля. Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью – и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.

    Между тем вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что блокада на границе привела к миллиардным потерям для Украины. По ее словам, у поляков претензии к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика. Поэтому партнерам офиса Зеленского необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что экспорт страны сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками. Напомним, в конце ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил согласиться на требования протестующих, сообщил «Интерфакс». Одно из них – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 06:49
    Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине

    Президент США Байден заявил, что прекращение помощи Украине было бы абсолютным сумасшествием

    Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Провал в вопросе поддержки Украины будет для США абсолютным сумасшествием, это против интересов страны, заявил президент США Джо Байден.

    Президент США считает, просто неправильным перестать поддерживать Украину. По словам Байдена, провал в вопросе поддержки Киева будет для Вашингтона абсолютным сумасшествием, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (20)
    6 декабря 2023, 17:14
    Экс-депутат ЛНР Попов скончался после подрыва машины в Луганске

    Источник: Экс-депутат ЛНР Попов погиб при подрыве машины в Луганске

    Экс-депутат ЛНР Попов скончался после подрыва машины в Луганске
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов погиб в среду после взрыва машины, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Попов, по предварительным данным, получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в среду глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что при подрыве машины в центре Луганска был ранен депутат Олег Попов.

    Коментарии (10)
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