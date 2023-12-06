Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.30 комментариев
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Блинкен сообщил о выделении Украине нового пакета вооружений на сумму до 175 млн долларов
США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 175 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, этот пакет помощи собран из ограниченных ресурсов, которые остались у США для помощи Украине, передает ТАСС.
Уточняется, что в пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.
Ранее Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву до 25 декабря.