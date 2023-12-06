Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву до Рождества

Tекст: Ольга Иванова

Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме с обращением к Конгрессу. Рождественские каникулы в США начинаются в середине декабря, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.