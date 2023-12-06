Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.30 комментариев
Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву до Рождества
Конгрессу США необходимо одобрить пакет помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы, заявил американский президент Джо Байден.
Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме с обращением к Конгрессу. Рождественские каникулы в США начинаются в середине декабря, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.