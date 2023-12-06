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Бригады «Аль-Кассам» нанесли удары по израильским кибуцам
Военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» обстреляла израильские кибуцы Суфа и Нир Ицхак близ сектора Газа
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» нанесло ракетные удары по «скоплениям противника» в израильских кибуцах Суфа и Нир Ицхак, расположенных близ сектора Газа, говорится в заявлении организации.
«Бригады «Аль-Кассам» обстреливают ракетными очередями скопления противника на военном объекте Суфа (кибуц) и оккупированном поселении Нир Ицхак (кибуц)», – говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.
Кибуцы Суфа и Нир Ицхак расположены в нескольких километрах от границы с сектором Газа. 7 октября Нир Ицхак подвергся нападению ХАМАС.
Ранее сообщалось, что израильская ПВО перехватила над Красным морем ракету класса «земля – земля». Запуск ракеты в сторону еврейского государства был зафиксирован после срабатывания сигналов воздушной тревоги в Элайте, перехват осуществлен с помощью комплекса Arrow-3 («Стрела-3»).