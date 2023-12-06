Захарова рассказала об игре членов НАТО «в бисер»

Захарова назвала лицемерием слова генсека НАТО о якобы стремлении не допустить столкновения с Россией

Tекст: Ольга Никитина

«Это все игра в бисер, какая-то шарада для отвлечения внимания», – приводит ее слова ТАСС.

Дипломат отметила, что эти заявления призваны «обелить» режимы государств – членов НАТО, которые стремятся доказать, что не являются участниками конфликта с Россией, а только лишь оказывают помощь Киеву. В реальности же, подчеркнула Захарова, НАТО, Вашингтон и Лондон «стоят за каждым шагом киевского режима».

«Вредить они умеют, а побеждать нас – нет», – резюмировала она.

Британские СМИ писали ранее, что Европа не готова к гипотетическому конфликту с Россией, в случае начала войны она рискует быть «смытой».