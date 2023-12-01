Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.9 комментариев
Европу предупредили о риске быть «смытой» в случае конфликта с Россией
The Times: Европа может быть «смыта» в случае начала конфликта с Россией
Европа не готова к гипотетическому конфликту с Россией, в случае начала войны она рискует быть «смытой», пишет британская газета The Times.
При вооруженном столкновении с Россией Европа будет разрушена как Священная Римская Империя была разрушена Наполеоном, считает немецкий историк Зенке Найтцель, пишет The Times, передает «Газета.Ru».
На конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов также предположили, что НАТО проиграет «первую битву» в оборонительной войне на восточном фланге, так как альянсу будет сложно переправить в нужный срок необходимое количество войск и техники в Европу, пишет издание.
Ранее кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами предрек США исчезновение в случае войны с Россией и Китаем.