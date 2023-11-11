Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
США предрекли исчезновение в случае войны с Россией и Китаем
Кандидат в президенты Рамасвами предрек конец США в случае войны с Россией и Китаем
США могут перестать существовать в случае военного столкновения с Россией и Китаем, считает кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», – сказал Рамасвами в эфире радио PBD Podcast, передает RT.
Россия и Китай обладают мощными военно-космическими силами, в отличие от США, чьи возможности в космосе незначительны, заявил Рамасвами. Он добавил, что США находятся в уязвимом положении в сферах экономики и обороны, а также уступают России в вопросе ядерного вооружения и по числу гиперзвуковых ракет.
Ранее кандидат в президенты США сенатор Тим Скотт заявил, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам страны.