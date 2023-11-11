США предрекли исчезновение в случае войны с Россией и Китаем

Кандидат в президенты Рамасвами предрек конец США в случае войны с Россией и Китаем

Tекст: Валерия Городецкая

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», – сказал Рамасвами в эфире радио PBD Podcast, передает RT.

Россия и Китай обладают мощными военно-космическими силами, в отличие от США, чьи возможности в космосе незначительны, заявил Рамасвами. Он добавил, что США находятся в уязвимом положении в сферах экономики и обороны, а также уступают России в вопросе ядерного вооружения и по числу гиперзвуковых ракет.

Ранее кандидат в президенты США сенатор Тим Скотт заявил, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам страны.