После избиения задержанного в ОВД в Петербурге возбуждено дело

Дело возбуждено после избиения задержанного в ОВД в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Сообщение об агрессивном мужчине в метро в полицию поступило 25 ноября, судя по виду, он вел себя «неадекватно», его доставили в 25-й отдел полиции, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Один из сотрудников полиции применил в отношении 56-летнего задержанного петербуржца физическую силу. Подробности применения силы не сообщаются.

Мужчина пожаловался в управление собственной безопасности ГУ МВД, после проверки было возбуждено дело по превышению должностных полномочий.

При подтверждении вины сотрудники «понесут наказание в установленном законом порядке», заключили в ведомстве.

Ранее в Москве задержали

В столице двух нелегальных мигрантов заподозрили в избиении сотрудника полиции, заведено дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

В 2015 году во Владикавказе в отделе полиции избили 39-летнего мужчину, позднее 10-х экс-сотрудников отдела уголовного розыска признали виновными в избиении.