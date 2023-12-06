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После избиения задержанного в ОВД в Петербурге возбуждено дело
Дело возбуждено после избиения задержанного в ОВД в Петербурге
В 25-м отделе полиции в Приморском районе избили задержанного, заведено уголовное дело о превышении полномочий, сообщили в региональном ГУ МВД.
Сообщение об агрессивном мужчине в метро в полицию поступило 25 ноября, судя по виду, он вел себя «неадекватно», его доставили в 25-й отдел полиции, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Один из сотрудников полиции применил в отношении 56-летнего задержанного петербуржца физическую силу. Подробности применения силы не сообщаются.
Мужчина пожаловался в управление собственной безопасности ГУ МВД, после проверки было возбуждено дело по превышению должностных полномочий.
При подтверждении вины сотрудники «понесут наказание в установленном законом порядке», заключили в ведомстве.
Ранее в Москве задержали
В столице двух нелегальных мигрантов заподозрили в избиении сотрудника полиции, заведено дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.
В 2015 году во Владикавказе в отделе полиции избили 39-летнего мужчину, позднее 10-х экс-сотрудников отдела уголовного розыска признали виновными в избиении.