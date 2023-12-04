  • Новость часаПутин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия дала ОБСЕ последний шанс
    В зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    Лобода анонсировала песню на русском языке
    Белый дом заявил, что у США нет «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине
    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного
    Тральщики отработали поиск мин на торговых маршрутах в Черном море
    Экс-министр Абызов выплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    0 комментариев
    4 декабря 2023, 17:30

    Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить ряд стран, в том числе и Россию, следует из заявления, распространенного канцелярией премьера страны.

    До второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность повышен уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России, передает РИА «Новости».

    Третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

    При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. К этой категории в Израиле отнесли почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Ранее власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины.



    4 декабря 2023, 07:59
    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек

    Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Коментарии (31)
    3 декабря 2023, 22:59
    Израиль сообщил о серьезном повреждении хуситами судна в Красном море

    Представитель ЦАХАЛ Хагари сообщил о серьезно поврежденном из-за ракетного обстрела судне в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило ракеты по двум судам в Красном море, одно из них серьезно повреждено, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что торговые суда, которые подверглись обстрелу, «никак не связаны с Израилем». При этом одно судно «пострадало очень серьезно», оно «в критическом положении» и «может затонуть», передает ТАСС.

    Хагари заявил, что действия хуситов угрожают свободе судоходства в регионе. Он назвал «немыслимыми» атаки «против гражданского населения с помощью иранского вооружения». По мнению Хагари, речь идет об «иранском вмешательстве», которое является «мировой проблемой». «Мы должны посмотреть, как мир отреагирует на это», – заявил он.

    Напомним, эсминец ВМС США также подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 17:57
    США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

    Кирби: США считают план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС полезной тактикой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль планирует ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Как указал Кирби NBC, ликвидация руководства «пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции». По его словам, именно на этом и сфокусирован Израиль, поскольку это «полезная тактика», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    В прошлое воскресенье израильские военные до начала перемирия в Газе ликвидировали пять высокопоставленных командиров ХАМАС.

    Коментарии (4)
    4 декабря 2023, 00:56
    Войска Израиля открыли огонь по территории Сирии

    Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на снаряд, запущенный в сторону еврейского государства, Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии.

    Израильские военные сообщили, что воздушная тревога сработала в мошаве (поселении) Кешет на севере страны. По данным Армии обороны Израиля, снаряд, который выпустили с территории Сирии, «упал в открытой местности». Израильские войска открыли ответный огонь по источнику, выпустившему снаряд, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье Армия обороны Израиля уже наносила артиллерийский удар по сирийской территории в ответ на запуск снаряда в сторону еврейского государства.

    Коментарии (2)
    3 декабря 2023, 21:24
    Израиль направил военные корабли в Красное море для наблюдения за активностью Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

    Отмечается, что также Израиль отправил в Красное море подводную лодку, передает РИА «Новости».

    Ранее эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена.

    Напомним, представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 18:32
    В Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

    По словам Кирби, «ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают», передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для достижения договоренностей о гуманитарных паузах.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 19:21
    Стало известно о планах Эрдогана обсудить с эмиром Катара возобновление гумпаузы в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибудет в Доху, где обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани шаги по возобновлению гуманитарной паузы в Газе, передал телеканал A Haber.

    Телеканал сообщил о визите Эрдогана в Катар, а также уточнил, что важнейшей темой для обсуждения сторонами станет ситуация в Газе, передает РИА «Новости».

    Также Эрдоган обсудит установление постоянного прекращения огня с эмиром Катара, который взял на себя посредническую роль в прекращении боевых действий.

    Ранее Эрдоган и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону шаги для постоянного прекращения огня в Газе, договорились о координации, сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 21:54
    Глава генштаба ЦАХАЛ оценил интенсивность боев на юге Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что армия ведет бои против палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, они не уступят по интенсивности боям на севере анклава.

    Халеви отметил, что армия Израиля частично расформировала две бригады ХАМАС на севере сектора Газа, и что подобная работа проводится на юге анклава, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 03:30
    Израиль сравнил нападение ХАМАС с «мюнхенской резней»

    Глава ШАБАК Бар сравнил нападение ХАМАС на Израиль с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины, заявил глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.

    «Это наш Мюнхен», – приводит слова Бара Srugim.co.il.

    Бар заявил, что правительством Израиля поставлена задача «ликвидировать ХАМАС» – «всех и везде». По словам Бара, члены палестинского движения должны быть ликвидированы «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре». Бар сказал, что задача будет выполнена, даже если на это потребуется несколько лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, он заявил, что ШАБАК провалила свою миссию накануне нападения ХАМАС 7 октября. Он заверил, что спецслужба «извлекает уроки» из этого провала и применяет их в работе.

    Теракт на мюнхенской Олимпиаде («мюнхенская резня») был совершен в 1972 году членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь». В результате теракта погибли 11 членов израильской олимпийской сборной.

    Германия арестовала несколько террористов. Однако они были освобождены по требованию палестинцев, которые захватили самолет Lufthansa, и прибыли в Ливию. Израиль в течение многих лет в разных странах проводил операции по уничтожению лиц, которых считал причастными к трагедии в Мюнхене.

    Коментарии (3)
    4 декабря 2023, 09:09
    В ЦАХАЛе призвали жителей Хан-Юниса эвакуироваться в Рафах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей палестинского города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом, заявил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

    ЦАХАЛ возобновил против ХАМАС активные боевые действия в анклаве, поэтому для обеспечения безопасности жители районов 36, 38-64 и 219-221 (в соответствии со сделанным 1 декабря новым делением Газы на районы) должны направиться в места расселения внутренне перемещенных лиц, расположенные в Аш-Шабуре, Эз-Зухуре, Эль-Фуххари,и Тель-эс-Султане в Рафахе и окрестностях, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 10:39
    Армия Израиля атаковала 200 военных объектов ХАМАС в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Армия обороны Израиля атаковала в ночь на 4 декабря 200 военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, бои сейчас продолжаются на территории анклава, сообщили в пресс-службе.

    Сообщается об уничтожении террористической инфраструктуры, расположенной внутри школ на севере сектора Газа, передает ТАСС.

    По данным ЦАХАЛ, из школы в Бейт-Хануне совершалась атака на военнослужащих армии Израиля, «на территории школьного комплекса были обнаружены две туннельные шахты», а также оружие. Все это было уничтожено.

    Ночью были нанесены удары по ряду террористических объектов ХАМАС, среди атакованных целей «наблюдательный пункт морских сил ХАМАС и террористическая инфраструктура в морской гавани Газы».

    Ранее в ЦАХАЛе призвали жителей Хан-Юниса эвакуироваться в Рафах.

    Коментарии (2)
    4 декабря 2023, 13:02
    Эрдоган обвинил Запад в поддержке «убийств детей» в секторе Газа

    Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению президента Турции, сектор Газа стал лакмусовой бумажкой для глобальной системы, которая показала истинное лицо многих структур – от западных демократий до глобальных корпораций.

    «Именно они годами читали нам лекции о демократии и праве. Не они ли говорили о свободе слова?», – приводит ТАСС слова Эрдогана во время выступления в Анкаре.

    Турецкий президент добавил, что многие западные институты во время трагедии продемонстрировали свою несостоятельность, а международные журналистские не могут произнести ни слова в защиту убитых в секторе Газа коллег.

    «То, чему мы стали свидетелями, показало нам истинное лицо многих структур – от западных демократий до глобальных корпораций. ООН институционально не выдержала испытания Газой», – подчеркнул Эрдоган.

    Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником Газы» и заявил, что его следует судить как военного преступника.

    Ранее сообщалось, что турецкий президента в понедельник прибудет в Доху, где обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани шаги по возобновлению гуманитарной паузы в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 13:15
    В ХАМАС обвинили в предвзятости прокурора МУС

    В ХАМАС обвинили в предвзятости прокурора МУС, который посетил Израиль, но не был в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС осудили прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана за то, что тот не посетил сектор Газа в ходе своего визита в Израиль и Палестину, говорится в заявлении движения.

    Как говорится в заявлении, визит прокурора МУС Карима Хана в Израиль, а также то, что он вынес суждения о событиях 7 октября без посещения сектора Газа и не удосужился выслушать другую сторону, противоречит элементарным принципам правосудия, передает ТАСС.

    В ХАМАС добавили, что решительно осуждают заявления Карима Хана и его предвзятость в пользу ложных и вводящих в заблуждение версий Израиля.

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 13:41
    Израильские военные взорвали судебный комплекс ХАМАС в секторе Газа

    «Галей ЦАХАЛ»: Израильские военные взорвали судебный комплекс ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные взорвали здание министерства юстиции и верховного суда в секторе Газа, являвшееся одним из символов правления движения ХАМАС, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Дата подрыва судебного комплекса и другие подробности не сообщаются, передает РИА «Новости».

    Ранее США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 15:39
    В ЦАХАЛ заявили о недоступности дороги «Салах-эд-Дин» для эвакуации

    В ЦАХАЛ заявили о недоступности дороги «Салах-эд-Дин» для эвакуации с севера Газы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дорога «Салах-эд-Дин», которая использовалась для эвакуации жителей северных районов Газы на юг, стала зоной боевых действий, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.

    Боевые действия в районе Хан-Юниса препятствуют передвижению гражданского населения по дороге, там стало опасно. ЦАХАЛ разрешит перемещение жителей через объездную дорогу к западу от Хан-Юниса, передает ТАСС.

    Также приостановлены боевые действия в районе лагеря Рафах до 14.00 в гуманитарных целях.

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал 200 военных объектов ХАМАС в Газе.

    Коментарии (0)
    Главное
    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
    Медведев посмеялся над «солидарностью» сытого Запада с Украиной
    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
    Машков возглавил Союз театральных деятелей
    В Госдуме объяснили рекордные объемы нераспроданного жилья в России
    Американские СМИ: Против украинских F-16 Россия применит Су-57
    Минсельхоз опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности

    Перейти в раздел

    На выбивание денег для Украины бросили самого позорного премьера Британии

    На текущей неделе в Вашингтоне решается ключевой для выживания Украины вопрос: выделение десятков миллиардов долларов киевскому режиму. Группа влиятельных конгрессменов против дальнейшего финансирования Украины без всяких условий, и переубедить их пытался человек радикально русофобских убеждений – бывшая премьер Британии Лиз Трасс. Почему именно она и чем закончилась ее миссия? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............