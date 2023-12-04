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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    28 комментариев
    4 декабря 2023, 03:30

    Израиль сравнил нападение ХАМАС с «мюнхенской резней»

    Глава ШАБАК Бар сравнил нападение ХАМАС на Израиль с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе в других странах, заявил глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.

    «Это наш Мюнхен», – приводит слова Бара Srugim.co.il.

    Бар заявил, что правительством Израиля поставлена задача «ликвидировать ХАМАС» – «всех и везде». По словам Бара, члены палестинского движения должны быть ликвидированы «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре». Бар сказал, что задача будет выполнена, даже если на это потребуется несколько лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, он заявил, что ШАБАК провалила свою миссию накануне нападения ХАМАС 7 октября. Он заверил, что спецслужба «извлекает уроки» из этого провала и применяет их в работе.

    Теракт на мюнхенской Олимпиаде («мюнхенская резня») был совершен в 1972 году членами террористической палестинской организации «Чёрный сентябрь». В результате теракта погибли 11 членов израильской олимпийской сборной.

    Германия арестовала несколько террористов. Однако они были освобождены по требованию палестинцев, которые захватили самолет Lufthansa, и прибыли в Ливию. Израиль в течение многих лет в разных странах проводил операции по уничтожению лиц, которых считал причастными к трагедии в Мюнхене.

    3 декабря 2023, 07:59
    Освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

    Россиянки Труфанова и Татти после освобождения из плена в секторе Газа выступили на митинге в Тель-Авиве

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу на многотысячном митинге в Тель-Авиве выступили Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, обе – гражданки России и Израиля, которые были заложницами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

    Акцию провели в поддержку семей заложников. Такие митинги проходят каждую субботу, но на этот раз в нем впервые приняли участие освобожденные заложники, передает РИА «Новости».

    Труфанова, ее мать, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены утром 7 октября из кибуца Нир Оз. Женщин на этой неделе ХАМАС отпустило, но Александр остается в заложниках.

    Труфанова поблагодарила собравшихся и призвала «продолжить освобождать» заложников. «Немедленно!» – заявила она.

    Параллельно с митингом из штаба министерства обороны к нации обратился глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил, что Израиль продолжит военную операцию.

    Труфанову и Татти освободили 29 ноября после «настоятельных обращений» России. Также была освобождена 13-летняя девочка, отец которой является гражданином России.

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    3 декабря 2023, 17:28
    New York Times: Израиль намерен провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    После операции высокой интенсивности израильские силы, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Коментарии (5)
    3 декабря 2023, 22:59
    Израиль сообщил о серьезном повреждении хуситами судна в Красном море

    Представитель ЦАХАЛ Хагари сообщил о серьезно поврежденном из-за ракетного обстрела судне в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило ракеты по двум судам в Красном море, одно из них серьезно повреждено, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что торговые суда, которые подверглись обстрелу, «никак не связаны с Израилем». При этом одно судно «пострадало очень серьезно», оно «в критическом положении» и «может затонуть», передает ТАСС.

    Хагари заявил, что действия хуситов угрожают свободе судоходства в регионе. Он назвал «немыслимыми» атаки «против гражданского населения с помощью иранского вооружения». По мнению Хагари, речь идет об «иранском вмешательстве», которое является «мировой проблемой». «Мы должны посмотреть, как мир отреагирует на это», – заявил он.

    Напомним, эсминец ВМС США также подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 17:57
    США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

    Кирби: США считают план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС полезной тактикой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль планирует ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Как указал Кирби NBC, ликвидация руководства «пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции». По его словам, именно на этом и сфокусирован Израиль, поскольку это «полезная тактика», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    В прошлое воскресенье израильские военные до начала перемирия в Газе ликвидировали пять высокопоставленных командиров ХАМАС.

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    3 декабря 2023, 17:43
    Названо число погибших с начала эскалации в Газе

    Минздрав сектора Газа: Число жертв с начала эскалации превысило 15,5 тыс. человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 15,5 тыс. человек, пострадали около 41 тыс., сообщил Минздрав палестинского анклава.

    По данным ведомства, «число жертв израильской агрессии возросло до 15 523», более 41 316 человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В воскресенье New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что в ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, а число раненых достигло 40 652 человек.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    3 декабря 2023, 17:45
    Прокурор МУС пообещал тщательное расследование преступлений в Израиле и Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пообещал, что будет проведено тщательное расследование предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине, говорится в его заявлении, опубликованном по итогам визита в Израиль и Палестину.

    В заявлении говорится, что в работе МУС будет «полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде», передает ТАСС.

    Во время поездки прокурор встретился с родственниками жертв преступлений, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    Ранее Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.

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    3 декабря 2023, 08:56
    Израиль решил создать буферную зону в Газе

    The Times of Israel: Израиль после операции не будет размещать войска в Газе, но создаст буферную зону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля после завершения наземной операции в секторе Газа не планирует размещать там войска, однако создаст буферную зону возле границы, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо.

    По его словам, военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле нее военные силы и вновь застать Израиль врасплох, передает ТАСС.

    Источник добавил, что это мера безопасности, а не политический шаг, Израиль не планирует оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа. Как подчеркивает газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

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    3 декабря 2023, 11:10
    Израиль ответил ударом на запуск снаряда из Сирии

    Армия Израиля зафиксировала запуск снаряда из Сирии и нанесла ответный удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск снаряда с территории Сирии в сторону еврейского государства и нанесла в ответ артиллерийский удар по месту пуска, сообщила армейская пресс-служба.

    По сообщению пресс-службы, сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в сторону Израиля, при этом снаряд не был перехвачен согласно протоколу, передает ТАСС. Там добавили, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по месту, откуда производился обстрел.

    Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    3 декабря 2023, 21:24
    Израиль направил военные корабли в Красное море для наблюдения за активностью Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

    Отмечается, что также Израиль отправил в Красное море подводную лодку, передает РИА «Новости».

    Ранее эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена.

    Напомним, представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

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    3 декабря 2023, 18:32
    В Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

    По словам Кирби, «ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают», передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для достижения договоренностей о гуманитарных паузах.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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    3 декабря 2023, 12:24
    «Исламский джихад» заявил о ракетном залпе по поселениям на юге Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом палестинской организации «Исламский джихад», утверждает, что произвела ракетный обстрел поселений Мивтахим и Реим, расположенных на юге Израиля.

    Как указывается в сообщении радикалов, нанесен ракетный залп по Реиму и Мивтахиму, передает ТАСС.

    В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, заявила, что нанесла «ракетный удар по позициям противника к востоку от оккупированного Маджина», а также «произвела минометный обстрел скопления вражеских сил к востоку от Хан-Юниса», расположенного на юге сектора Газа.

    Ранее беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и уничтожил пять террористов в секторе Газа.

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    3 декабря 2023, 10:32
    Израиль заявил о ликвидации пяти боевиков ХАМАС в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и уничтожил пять террористов в секторе Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.

    В сообщении говорится, что израильская армия продолжает операции против террористических объектов, боевиков и оружия ХАМАС. Отмечается, что минувшей ночью истребители и вертолеты Израиля ударили по объектам в Газе, в том числе и по шахтам тоннелей, командным центрам и складам оружия, передает РИА «Новости».

    В ЦАХАЛ добавили, что израильский беспилотник обнаружил и уничтожил пятерых террористов ХАМАС. Пресс-служба уточнила, что за последние сутки ВМС Израиля наносили удары по ХАМАС.

    В субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Ранее Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    3 декабря 2023, 19:21
    Стало известно о планах Эрдогана обсудить с эмиром Катара возобновление гумпаузы в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибудет в Доху, где обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани шаги по возобновлению гуманитарной паузы в Газе, передал телеканал A Haber.

    Телеканал сообщил о визите Эрдогана в Катар, а также уточнил, что важнейшей темой для обсуждения сторонами станет ситуация в Газе, передает РИА «Новости».

    Также Эрдоган обсудит установление постоянного прекращения огня с эмиром Катара, который взял на себя посредническую роль в прекращении боевых действий.

    Ранее Эрдоган и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону шаги для постоянного прекращения огня в Газе, договорились о координации, сообщила канцелярия турецкого лидера.

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    3 декабря 2023, 16:18
    При израильских ударах по Хан-Юнису на юге сектора Газа погибли более 60 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA.

    Отмечается, что также «десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа», передает РИА «Новости».

    До этого сообщалось, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.

    Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.

    Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (2)
    3 декабря 2023, 21:54
    Глава генштаба ЦАХАЛ оценил интенсивность боев на юге Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что армия ведет бои против палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, они не уступят по интенсивности боям на севере анклава.

    Халеви отметил, что армия Израиля частично расформировала две бригады ХАМАС на севере сектора Газа, и что подобная работа проводится на юге анклава, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (0)
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