Израиль сравнил нападение ХАМАС с «мюнхенской резней»

Глава ШАБАК Бар сравнил нападение ХАМАС на Израиль с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене

Tекст: Антон Антонов

«Это наш Мюнхен», – приводит слова Бара Srugim.co.il.

Бар заявил, что правительством Израиля поставлена задача «ликвидировать ХАМАС» – «всех и везде». По словам Бара, члены палестинского движения должны быть ликвидированы «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре». Бар сказал, что задача будет выполнена, даже если на это потребуется несколько лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

Кроме того, он заявил, что ШАБАК провалила свою миссию накануне нападения ХАМАС 7 октября. Он заверил, что спецслужба «извлекает уроки» из этого провала и применяет их в работе.

Теракт на мюнхенской Олимпиаде («мюнхенская резня») был совершен в 1972 году членами террористической палестинской организации «Чёрный сентябрь». В результате теракта погибли 11 членов израильской олимпийской сборной.

Германия арестовала несколько террористов. Однако они были освобождены по требованию палестинцев, которые захватили самолет Lufthansa, и прибыли в Ливию. Израиль в течение многих лет в разных странах проводил операции по уничтожению лиц, которых считал причастными к трагедии в Мюнхене.