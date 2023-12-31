Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
В ВСУ призвали не считать российские удары «ответкой»
Советник командования Воздушных сил Украины Игнат отказался считать российские удары «ответкой за что-то»
Российские войска, нанося удары по вооруженным силам Украины, «не делают «ответку» за что-то», а стремятся добиться своих целей, заявил советник командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат подчеркнул, что «это не школа» с «юношескими разборками». По его словам, каждая российская ракета и каждый беспилотник «направлены на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного». Он заявил, что российские удары призваны «уничтожить инфраструктуру» и армию Украины. При этом Игнат не смог ответить на вопрос от том, «чего ждать дальше», так как российские силы наносят удары, не ориентируясь на какие-то особые даты или события, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, украинская сторона утверждает, что только за пятницу в общей сложности по пяти областям Украины было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА.