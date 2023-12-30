ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России поразили места хранения ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на Староконстантинове и у поселка Чернобаевка в Херсонской области, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили РСЗО «Ольха» у поселка Липцы в Харьковской области.

На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 20 человек.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и шесть автомобилей.

Средства противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Уничтожены 35 украинских дронов у Спорного, Марьинки, Верхнеторецкого (ДНР), Новой Каховки, Бабино, Каир, Васильевки, Малой Лепетихи (Херсонская область).

С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10241 дрон, 445 ЗРК, 14403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 машина РСЗО, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов.