Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.5 комментариев
ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине
Российские военные в последние сутки поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Министерство обороны.
ВС России поразили места хранения ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на Староконстантинове и у поселка Чернобаевка в Херсонской области, уточнило министерство в своем Telegram-канале.
Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили РСЗО «Ольха» у поселка Липцы в Харьковской области.
На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 20 человек.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и шесть автомобилей.
Средства противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
Уничтожены 35 украинских дронов у Спорного, Марьинки, Верхнеторецкого (ДНР), Новой Каховки, Бабино, Каир, Васильевки, Малой Лепетихи (Херсонская область).
С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10241 дрон, 445 ЗРК, 14403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 машина РСЗО, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов.