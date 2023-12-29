Олимпийский чемпион Рылов: Поддержка Путина важнее участия в Олимпиаде

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что участие в кампании для него является новым опытом, который помогает ему развиваться.

«Я никогда не отрицал, что поддерживаю президента и его работу, поэтому очень рад, что меня пригласили», – передает слова спортсмена ТАСС.

Рылов отметил, что Путин уделяет огромное внимание спорту, и это окупается.

«Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе», – объяснил олимпийский чемпион.

При этом он намерен выступить на своих стартах в следующем году.

Напомним, ранее начал работать избирательный штаб действующего президента Путина.