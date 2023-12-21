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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    24 комментария
    21 декабря 2023, 10:19

    Начал работать избирательный штаб Путина

    Начал работать избирательный штаб действующего президента Путина

    Начал работать избирательный штаб Путина
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательный штаб действующего российского лидера Владимира Путина начал свою работу в Гостином дворе.

    Отмечается, что в штабе будут размещены руководство и волонтеры, его работа будет круглосуточной, передает ТАСС.

    Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    20 декабря 2023, 16:15
    Политолог: Выдвинутая беглым олигархом Ходорковским Дунцова – выборный проект деструктивных сил

    Политолог Данюк: Дунцову будут использовать, чтобы раскачать обстановку в России в период выборов

    Политолог: Выдвинутая беглым олигархом Ходорковским Дунцова – выборный проект деструктивных сил
    @ Лекторий Живое Слово. Тверь/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Екатерина Дунцова, заявившая о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, – это технологический проект беглого олигарха и иноагента Михаила Ходорковского и очередная попытка деструктивных сил, которые находятся за рубежом, вмешаться во внутриполитические процессы нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Никита Данюк.

    «Многие к Екатерине Дунцовой относятся скептически, и это оправданно. На мой взгляд, это не потенциальный кандидат в президенты, а технологический проект, который аффилирован с беглым олигархом и иноагентом Михаилом Ходорковским», – считает Никита Данюк, политолог, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

    По его мнению, сам Ходорковский контролируется западными спецслужбами и фондами. А выдвижение Екатерины Дунцовой в качестве кандидата в президенты – это очередная попытка оппонентов России вмешаться во внутриполитические процессы страны. «Было ожидаемо, что наши оппоненты будут стремиться дестабилизировать общественно-политическую обстановку через «кандидата» от так называемых демократических сил», – пояснил Данюк.

    Политолог описал технологию, по которой работают такие лица. «Они целенаправленно создают негативные информационные поводы. Далее это подхватывают на Западе и тиражируют в зарубежной прессе», – рассказал Данюк. По его мнению, деструктивные силы, которые находятся за рубежом, попытаются представить Дунцову в качестве конкурента действующего президента на выборах. «Они будут делать упор на то, что люди, которые не во всем согласны с политикой президента, якобы нашли своего кандидата», – прогнозирует собеседник. Однако Данюк полагает, что перспектив у Дунцовой нет.

    Ранее стало известно, что 40-летняя журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова подает в ЦИК документы для участия в выборах президента. Примечательно, что параллельно с постоянными анонсами сборов средств на выборную кампанию в своих соцсетях Дунцова нередко публикует посты, оправдывающие осужденного в России блогера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов).

    Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале отмечает, что сторонники Навального уже включились в раскрутку Дунцовой, называя ее «единственным приличным кандидатом на предстоящих выборах».

    Неизвестная широкой общественности Дунцова начала мелькать в соцсетях радикальной оппозиции после 16 ноября, «когда никому неизвестный проект «Наш штаб» сообщил: У нас появился первый кандидат в президенты! Свою кандидатуру выдвинула Екатерина Дунцова из Тверской области».

    По словам Ремесло, «Наш штаб» связан с проектом помощи российским эмигрантам, выступающим против СВО, организованным давней сотрудницей Ходорковского Анастасией Бураковой (признана иноагентом). Проект был запущен при поддержке «Антивоенного комитета России», соучредителями которого является сам Ходорковский и ряд других антироссийских деятелей, среди них Гарри Каспаров (иноагент), Владимир Кара-Мурза (иноагент), Сергей Гуриев (иноагент).

    «Уши Ходорковского в данном проекте настолько видны, что их даже не сочли нужным скрывать», – заключает Ремесло.

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    20 декабря 2023, 14:55
    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

    Путин: Россия входит в число лидеров мирового большинства, в этом есть и заслуга парламента

    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является одним из лидеров мирового большинства, в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, региональные органы власти своей смелой, активной и профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и последовательное укрепление авторитета и влияния России, передает ТАСС.

    Президент отметил, что областные парламентарии также внесли вклад в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства и одного из лидеров строительства более справедливого многополярного мира.

    По мнению главы государства, парламентарии в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – крепкие и надежные.

    «Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надежные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти – ради людей», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

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    20 декабря 2023, 15:21
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности

    Путин заявил о создании основ государственности в 1990-е годы

    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    @ Валерий Христофоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 1990-е годы многие законы не выполнялись, однако в то время были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    «Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», – передает его слова РИА «Новости».

    Также на Совете законодателей Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

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    20 декабря 2023, 21:47
    Поддерживаемая Ходорковским Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах

    РИА Новости: Поддерживаемая Ходорковским Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом) Екатерина Дунцова подала в среду в Центральную избирательную комиссию РФ ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей для ее выдвижения кандидатом на президентских выборах.

    Представленные в Центризбирком документы приняты, подписано соответствующее подтверждение, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, передает РИА «Новости». Документы будут изучены в установленные законом сроки, отметил он.

    Бывший депутат Ржевской городской думы Дунцова ранее заявляла о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. СМИ писали о связях Дунцовой с проектами, аффилированными с Михаилом Ходорковским.

    Ранее политолог Никита Данюк в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал Екатерину Дунцову технологическим проектом беглого олигарха и иноагента Ходорковского и очередной попыткой деструктивных сил из-за рубежа вмешаться во внутриполитические процессы России.

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    20 декабря 2023, 23:35
    Макрон допустил приглашение Путина во Францию

    Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    20 декабря 2023, 22:25
    Президиум ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Харитонова на выборы президента

    РИА «Новости»: Президиум ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Харитонова на выборы президента

    Президиум ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Харитонова на выборы президента
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова президентские выборы поддержали на президиуме ЦК КПРФ партии, официально имя выдвиженца от партии станет известно в субботу на съезде.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что кандидатура Харитонова будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя кандидата от КПРФ станет известно в субботу.

    Между тем сам Харитонов заявил, что пока только «были разговоры», а какой кандидат будет выдвинут в президенты от фракции КПРФ, станет ясно 23 декабря на съезде Компартии.

    Во вторник съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России.

    Ранее поддерживаемая Михаилом Ходорковским Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах.

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    20 декабря 2023, 13:03
    Выборы президента России решено впервые провести с использованием онлайн-голосования

    Памфилова: Выборы президента России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования

    Выборы президента России решено впервые провести с использованием онлайн-голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые будет использоваться на выборах президента в марте, решение принято на заседании Центризбиркома, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Проголосовать онлайн смогут жители 30 регионов, передает ТАСС.

    ДЭГ на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, будет использоваться в Московской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областях, а также в Карелии, Чувашии, Крыму, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Москве, Севастополе и Ненецком автономном округе.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о своем участии в выборах. ЦИК зарегистрировал поданные им документы.

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    20 декабря 2023, 23:25
    Путин поручил закладывать «резерв мощности» при расширении Восточного полигона

    Tекст: Вера Басилая

    Восточный полигон нужно расширять не просто до утвержденных показателей, но и с учетом резерва мощности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию этих железнодорожных магистралей.

    «Нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона.

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    20 декабря 2023, 22:50
    Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России

    Путин: Восточное направление железных дорог России крайне востребовано

    Tекст: Вера Басилая

    Восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии Восточного полигона железных дорог.

    «Восточное направление железных дорог <…> крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться. Значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин в среду поздно вечером собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.

    Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). По поручению президента идет модернизация Восточного полигона, и Путин неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать

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    20 декабря 2023, 23:03
    Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона

    Tекст: Вера Басилая

    Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, при строительстве новых объектов также нельзя забывать и о действующей инфраструктуре, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона.

    Путин заявил, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии, где есть проблемные участки, передает РИА «Новости».

    «Давайте сегодня обсудим подходы к решению этих задач. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России.

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    20 декабря 2023, 17:00
    Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца

    Член СПЧ Брод: Путин позиционирует себя в качестве представителях всех жителей России

    Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Путин стремится позиционировать себя в качестве представителя всех граждан страны, вне зависимости от их политических предпочтений. Поэтому на президентские выборы действующий глава государства идет как самовыдвиженец. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. На прошедшем в среду заседании ЦИК России зарегистрировал поданные Путиным документы для участия в выборах 2024 года и группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения.

    «Регистрация инициативной группы избирателей ЦИК – это основа для выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Сам процесс прошел публично и открыто, с соблюдением всех необходимых по закону процедур. Теперь после решения ЦИК стал возможен сбор подписей за кандидата», – сказал Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Важно отметить решение Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Оно было принято потому, что он позиционирует себя в качестве представителя интересов всех граждан РФ, вне зависимости от их партийных и политических предпочтений», – подчеркнул собеседник.

    Также за заседании в среду ЦИК предложила на президентских выборах наряду с традиционным провести в 29 регионах дистанционное электронное голосование. Потенциально участие в ДЭГ смогут осуществить около 38 млн избирателей.

    «В последние годы эта система успешно себя оправдала, и география ее применения расширяется, – отметил Брод. –  ДЭГ – это современно, комфортно, удобно, позволяет снизить затраты на проведение голосования, а также абсолютно безопасно для самих граждан и сохранности их персональных данных».

    «ДЭГ в последнее время становится все более популярным. Во многом это происходит потому, что оно позволяет людям голосовать без привязки к местонахождению человека в конкретный период времени. Это открывает возможности для голосования, например, маломобильным гражданам или тем, кого в день выборов не будет по месту регистрации», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, новой системой дистанционного голосования интересуется молодежь. Молодое поколение активно пользуется интернетом и мобильной техникой. Поэтому участие в выборах через электронные устройства позволяет приобщить молодежь к участию в избирательном процессе», – резюмировал Брод.

    Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году, а также разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах. Всего, по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента страны.

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    20 декабря 2023, 18:38
    Эксперт: Защита национальных интересов России объединила все политические силы страны

    Политолог Рудаков: Президент ориентирует законодательные органы на создание правовой базы для долгосрочного и успешного развития России

    Эксперт: Защита национальных интересов России объединила все политические силы страны
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Владимир Путин ориентирует законодательные органы на создание прочной правовой базы для долгосрочного, независимого и успешного развития нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин выступил на торжественном заседании Совета законодателей.

    «Президент укрепил традиции российского парламентаризма. Важным этапом в эволюции политической системы страны стало принятие поправок в Конституцию, инициированных главой государства. Поправки расширили полномочия и влияние федерального парламента, повысили его статус в системе публичной власти», – заявил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Сейчас мы видим, что президент ориентирует законодательные органы на создание прочной правовой базы для долгосрочного, независимого и успешного развития России», – отметил аналитик.

    «Патриотизм и защита национальных интересов России стали объединяющими началами всех ведущих политических сил страны. СВО сплотила общество, вся система публичной власти сделала вопрос поддержки бойцов и их семей одним из приоритетов своей работы. Это касается и российских парламентариев», – указал эксперт.

    «Не зря Путин отметил, что несколько десятков важнейших законов о поддержке бойцов СВО, их родных и близких принимались голосами всех фракций Госдумы. Это показывает высокий уровень консолидации по жизненно важным вопросам», – резюмировал собеседник.

    В среду президент Владимир Путин выступил на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания РФ. Глава государства поблагодарил законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, на сбережение культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России.

    «В 1990-х годах, и уже в XXI веке представители Совета Федерации и Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира», – сказал он.

    Путин отметил вклад законодателей в укрепление безопасности России, в защиту жителей Донбасса и Новороссии. «Только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов, о поддержке наших героев – участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну: в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Госдумы. Такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства», – подчеркнул он.

    Президент также предложил отдельно поприветствовать руководителей избранных по законам РФ парламентов четырех российских исторических регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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    20 декабря 2023, 12:49
    Песков отреагировал на принятие ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

    Песков назвал «хорошей новостью» принятие ООН представленной Россией резолюции по борьбе с героизацией неонацизмом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хорошей новостью принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.

    «Это очень хорошая новость, мы приветствуем тех, кто к этому присоединился», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Агентство отмечает, что документ поддержали 118 стран, среди Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

    49 государств выступили против, в том числе Канада, США, Украина и Япония.

    Ранее сообщалось, что Путин пообещал бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

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    20 декабря 2023, 14:27
    Путин поздравил эмира Кувейта со вступлением на престол

    Путин направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта по случаю его вступления на престол

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху по случаю его вступления на престол.

    «Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю вступления на престол. От души желаю вам успехов в государственной деятельности, доброго здоровья и благополучия», – переданы на сайте Кремля слова президента.

    Ранее Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Машаалю Аль-Ахмеду Ас-Сабаху в связи со смертью его старшего брата, который умер в возрасте 86 лет.

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    20 декабря 2023, 15:07
    Путин: Работа парламента стала более зрелой и профессиональной

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

    «Работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной. И это отражается на качестве вашей работы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин напомнил, что внесенные в 2020 году поправки в Конституцию в том числе расширили полномочия обеих палат Федерального собрания, существенно укрепили их влияние, статус в единой системе публичной власти.

    Ранее Путин заявил, что Россия является одним из лидеров мирового большинства, в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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