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Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца
Член СПЧ Брод: Путин позиционирует себя в качестве представителях всех жителей России
Владимир Путин стремится позиционировать себя в качестве представителя всех граждан страны, вне зависимости от их политических предпочтений. Поэтому на президентские выборы действующий глава государства идет как самовыдвиженец. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. На прошедшем в среду заседании ЦИК России зарегистрировал поданные Путиным документы для участия в выборах 2024 года и группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения.
«Регистрация инициативной группы избирателей ЦИК – это основа для выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Сам процесс прошел публично и открыто, с соблюдением всех необходимых по закону процедур. Теперь после решения ЦИК стал возможен сбор подписей за кандидата», – сказал Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
«Важно отметить решение Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Оно было принято потому, что он позиционирует себя в качестве представителя интересов всех граждан РФ, вне зависимости от их партийных и политических предпочтений», – подчеркнул собеседник.
Также за заседании в среду ЦИК предложила на президентских выборах наряду с традиционным провести в 29 регионах дистанционное электронное голосование. Потенциально участие в ДЭГ смогут осуществить около 38 млн избирателей.
«В последние годы эта система успешно себя оправдала, и география ее применения расширяется, – отметил Брод. – ДЭГ – это современно, комфортно, удобно, позволяет снизить затраты на проведение голосования, а также абсолютно безопасно для самих граждан и сохранности их персональных данных».
«ДЭГ в последнее время становится все более популярным. Во многом это происходит потому, что оно позволяет людям голосовать без привязки к местонахождению человека в конкретный период времени. Это открывает возможности для голосования, например, маломобильным гражданам или тем, кого в день выборов не будет по месту регистрации», – акцентирует эксперт.
«Кроме того, новой системой дистанционного голосования интересуется молодежь. Молодое поколение активно пользуется интернетом и мобильной техникой. Поэтому участие в выборах через электронные устройства позволяет приобщить молодежь к участию в избирательном процессе», – резюмировал Брод.
Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году, а также разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах. Всего, по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента страны.