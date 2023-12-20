ЦИК зарегистрировал документы Путина на выборах 2024 года

ЦИК зарегистрировал поданные документы Путина на участие в выборах 2024 года

Tекст: Александра Юдина

Таким образом, получено разрешение открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах, передает ТАСС.

Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам.

Как объявила председатель комиссии Элла Памфилова, решение принято единогласно.

По ее словам, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, передает РИА «Новости».

Памфилова добавила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время выборов президентапоступили в ЦИК от 28 регионов, не считая Москвы.

По ее словам, Оренбургская и Тульская области отказались от проведения ДЭГ, а новым участником ДЭГ может стать Вологодская область.

Напомним, президент России ранее прибыл в Центризбирком, где подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

До этого в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 года. В мероприятии участвовали более 700 человек. Собрание официально единогласно поддержало кандидатуру Путина, о чем объявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

