Группа избирателей поддержала выдвижение Путина на выборах президента

Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны

Политолог Линдигрин: Во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Чем лучше в стране развита транспортная инфраструктура, тем выше качество жизни граждан. Ведь тут речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках. Практически во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура», – напомнила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

«И транспортная отрасль России является одной из наиболее развитых в мире. Благодаря железным дорогам жители нашей страны могут добраться до самых отдаленных уголков государства. Немаловажную роль в этом играет программа развития, действующая при поддержке президента. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток», – указала она.

«Президент ставит новые масштабные задачи: полноценная модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных комфортных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – детализировала собеседница.

«Таким образом можно сказать, что, несмотря на жесткий санкционный режим, транспортная система в России работает и продолжает эффективно обеспечивать экономику и производственный комплекс, а также жителей всеми необходимыми товарами и услугами», – резюмировала политолог.

В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. В режиме телемоста он пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие в вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области, сообщает Кремль.



«Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры», – указал президент.

«Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причем вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – сообщил Путин.

Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которая позволит значительно сократить время в пути между крупными городами. В перспективе такие магистрали дойдут в том числе до Луганска и Донецка.