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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    16 декабря 2023, 14:17

    Группа избирателей поддержала выдвижение Путина на выборах президента

    Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году

    Группа избирателей поддержала выдвижение Путина на выборах президента
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собрание группы избирателей официально единогласно поддержало самовыдвижение российского лидера Владимира Путина кандидатом на выборах президента России, запланированных на март 2024 года.

    Уточняется, что руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов объявил о единогласной поддержке Путина после голосования, передает ТАСС.

    «Единогласно! Ура!» – подчеркнул он.

    В концертном зале «Зарядье» в Москве состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 года. В мероприятии участвовали более 700 человек.

    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    15 декабря 2023, 22:47
    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть из музея флаг дореволюционного корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» следует вернуть из музея и передать на новый одноименный подводный крейсер, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что следует с «коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер». По его мнению, «это будет справедливо», передает РИА «Новости».

    Андреевский флаг корабля «Александр III» был спущен, когда после Гражданской войны барон Петр Врангель увел флот в Турцию, а позднее – в Африку. Флаг попал в Австралию, но несколько лет назад его удалось вернуть в Россию.

    Напомним, 11 декабря в Северодвинске Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 22:30
    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто допустил участие Путина в церемонии поднятия флага на АПЛ без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки
    @ Кирилл Иодас/пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без головного убора, следует выпороть.

    «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки», – заявил Зюганов, указав, что температура воздуха – минус 15 градусов. Лидер КПРФ сказал, что в ситуации, когда продолжается военный конфликт, здоровье главнокомандующего – «это здоровье нации». «Мы им сделаем замечание», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

    Глава Российского государства Владимир Путин с улыбкой сказал, что «и на свой счет принимает замечания». «Выпорем – это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», – пошутил Путин.

    Напомним, речь идет об участии Путина в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске.


    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

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    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    15 декабря 2023, 22:59
    Путин сообщил об отмене комиссии за оплату ЖКХ для льготников и пенсионеров

    Путин сообщил о решении властей России распространить отмену комиссии за оплату ЖКХ на всех пенсионеров и льготников

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что оговорился, когда сообщал об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров. Он пояснил, что данная мера коснется всех льготников и пенсионеров.

    Путин напомнил, что «сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ». Он отметил, что говорил о соответствующем решении «в отношении пенсионеров». «На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил Путин, «исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники». Однако, указал он, не все пенсионеры являются таковыми. «Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», – заявил президент.

    Он сообщил, что кабмин «после этого принял решение распространить это решение на всех пенсионеров». Как отметил Путин, «польза от этих прямых линий очевидна». Он назвал свою оговорку «хорошей».

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. Ведущий Павел Зарубин спросил у него: «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – ответил Путин.

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    15 декабря 2023, 18:55
    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны

    Политолог Линдигрин: Во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура

    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Железнодорожная сфера России – одна из наиболее развитых в мире. Немаловажную роль в этом играет программа, действующая при поддержке главы государства. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

    «Чем лучше в стране развита транспортная инфраструктура, тем выше качество жизни граждан. Ведь тут речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках. Практически во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура», – напомнила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «И транспортная отрасль России является одной из наиболее развитых в мире.  Благодаря железным дорогам жители нашей страны могут добраться до самых отдаленных уголков государства. Немаловажную роль в этом играет программа развития, действующая при поддержке президента. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток», – указала она.

    «Президент ставит новые масштабные задачи: полноценная модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных комфортных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – детализировала собеседница.

    «Таким образом можно сказать, что, несмотря на жесткий санкционный режим, транспортная система в России работает и продолжает эффективно обеспечивать экономику и производственный комплекс, а также жителей всеми необходимыми товарами и услугами», – резюмировала политолог.

    В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. В режиме телемоста он пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие в вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области, сообщает Кремль.

    «Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры», – указал президент.

    «Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причем вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – сообщил Путин.

    Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которая позволит значительно сократить время в пути между крупными городами. В перспективе такие магистрали дойдут в том числе до Луганска и Донецка.

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    15 декабря 2023, 23:29
    Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утильсбору до января

    Глава партии «Новые люди» Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утилизационным сборам до января

    Tекст: Антон Антонов

    Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести переходный период по утилизационным сборам на автомобили до января. Путин согласился рассмотреть возможность продлить переходный период.

    Нечаев на встрече лидеров думских фракций с президентом отметил, что некоторые люди заказали машину из-за границы до введения нового утильсбора, в результате «при покупке был сбор 5 тыс. рублей, а сейчас нужно заплатить 528 тысяч», передает РИА «Новости».

    Как заявил Нечаев, людей, оказавшихся в подобной ситуации, «несколько тысяч». «Правила изменились пока машина была в пути. Было бы здорово, чтобы мы пошли им навстречу и переходный период (ввели) до 1 января… февраля», – сказал он.

    Путин сказал, что «закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора», то «облагать людей дополнительно не должны», пишет «Российская газета».

    Напомним, в России с 1 августа повысили утилизационный сбор на импортируемые в страну легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы.

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    16 декабря 2023, 10:35
    Омские власти передали комплекс РЭБ подразделению бойца после жалобы Путину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Омской области передали комплекс радиоэлектронной борьбы подразделению омича Андрея Никишина, который рассказал президенту Владимиру Путину об их отсутствии, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    Губернатор отметил, что такие комплексы – дорогое и сложное оборудование, но небольшой их запас есть на региональном складе в зоне СВО, передает ТАСС.

    Напомним, штурмовик из Омской области Андрей Никишин попросил обеспечить его подразделение РЭБ-глушилками против дронов. Президент поручил проверить поступившую информацию.

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    15 декабря 2023, 16:48
    Путин открыл железнодорожные объекты в Амурской и Мурманской областях

    Путин принял участие в открытии двух железнодорожных объектов в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожных объектов в Амурской и Мурманской областях.

    Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового Керакского тоннеля, самого длинного на Забайкальской железной дороге, расположенного в Амурской области, передает ТАСС.

    Первый Керакский тоннель построили в 1910 году, но в 2010 году он был признан аварийным, а его ремонт – нецелесообразным. Возведение нового тоннеля начали в 2021 году.

    Президент выразил благодарность строителям, инженерам и всем, кто работал над проектом. «Переключиться с тоннеля 1911 года на современный объект – это много значит для нас вообще, а для сегодняшней ситуации – в частности. С учетом роста значимости Восточного полигона. Здорово. Результат хороший», – сказал Путин.

    Также глава государства по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожной линии Выходной – Лавна (Мурманская область) к морскому порту в Кольском заливе. Полностью ввести в эксплуатацию линию Выходной – Лавна планируют в 2024 году. В 2022 году правительство поручило РЖД завершить строительство линии, с 2014 года его строили частные компании.

    Путин заявил, что не сомневался в силах железнодорожных рабочих. Он призвал проанализировать возможность дальнейшего развития этого участка.

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    15 декабря 2023, 21:28
    Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы
    Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы
    @ Наталья Горшкова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сторонние попытки вмешательства в избирательный процесс в России будут жестко пресекаться, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жестко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», – сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что только народ России является единственным источником власти в стране.

    В пятницу Путин встретился в Кремле с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

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    15 декабря 2023, 15:21
    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по семейной ипотеке

    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на съезде железнодорожников сообщил, что попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по первой ипотеке для семей с детьми.

    «Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он пояснил, что предложил руководству страны изучить вопрос о том, чтобы сохранить и субсидию в 450 тыс. рублей для погашения самого кредита.

    Для поддержки семей с детьми, материнства и детства создана система, поддерживающая с момента беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом некоторые вопросы требуют особого внимания, подчеркнул Путин.

    «Один из ключевых вопросов – это, конечно, обеспечение жильем», – сказал он.

    В России есть две программы, работающие очень эффективно, это семейная ипотека и субсидии для выплаты основного тела кредита в 450 тыс. рублей на семью с тремя и более детьми. Обе программы заканчиваются в 2024 году.

    «Правительство, Центральный банк, думает о том, что у нас рынок ипотечного кредитования перегревается, это влияет на инфляцию и ее рост отчасти, думает о том, чтобы повысить первоначальный взнос, чтобы немножко там сдержать негативные процессы в экономике», – пояснил глава государства.

    Он акцентировал внимание на том, что эти программы важны для россиян.

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    15 декабря 2023, 21:35
    Путин: Избирательная кампания в России должна идти на конкурентной основе
    Путин: Избирательная кампания в России должна идти на конкурентной основе
    @ Владимир Николаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная кампания перед президентскими выборами в России должна проводиться на конкурентной основе, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ», – сказал он на встрече с главами фракций Госдумы, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все попытки вмешаться в выборы в России будут жестко пресекаться.

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    15 декабря 2023, 15:35
    Путин заявил, что дефицит бюджета ожидается на уровне менее 2% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дефицит бюджета в стране по итогам 2023 года, вероятнее всего, окажется ниже 2% ВВП, заявил президент Владимир Путин на съезде железнодорожников в пятницу.

    «Вчера только вечером председатель правительства [Михаил Мишустин] докладывал, что дефицит бюджета, скорее всего, будет ниже даже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», – цитирует президента ТАСС.

    В четверг в ходе пресс-конференции Путин отметил, что России удалось «отыграть» ВВП в 2023 году после падения в 2022 году.

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    15 декабря 2023, 21:43
    Путин: Фракции Госдумы оказывают большую помощь в СВО

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские парламентарии оказывают большую помощь в спецоперации, а также помогают жителям новых регионов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.

    «Знаю, что представители ваших партий не только выражают свое твердое мнение по ключевым вопросам, но сейчас и принимают участие в специальной военной операции, вместе сражаются за Россию», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что фракции Госдумы оказывают большую помощь фронту и героям, которые сражаются на фронте, а также их семьям, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что за первые месяцы осени рабочая группа по вопросам СВО внесла в правительство инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников спецоперации и их семей. В частности, по его словам, предлагается разрешить участникам СВО проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС.

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      5 комментариев
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      13 комментариев
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