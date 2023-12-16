В «Зарядье» началось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина

Диетолог назвала подходящий под оливье и селедку под шубой алкоголь

Диетолог Соломатина рассказала, какие напитки лучше закусывать оливье и селедкой под шубой

Tекст: Татьяна Косолапова

«Новый год – праздник, на котором практически всегда присутствует алкоголь. Его, естественно, нужно пить правильно, чтобы нанести минимальный вред здоровью. Ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок. И вообще, если человек собирается пить крепкий алкоголь, то желательно за два часа до застолья принять немного, граммов 50. Это необходимо для того, чтобы выработался фермент алкогольдегидрогеназа, он синтезируется в организме для переработки алкоголя, и в результате не произошло быстрого отравления организма», – говорит Соломатина.



Пить следует с перерывами, и для каждого человека он может быть разным, все зависит от индивидуальной восприимчивости, продолжает врач. У кого-то фермент для расщепления алкоголя вырабатывается лучше, у кого-то хуже. В среднем стоит выпивать не чаще, чем каждый час–полтора. Минимальный промежуток, который в этом случае допустим, – 45 минут. При этом пить лучше какой-то один высокоградусный напиток, не смешивая с другими. А если человек пьет коктейли, то лучше стараться «не понижать градус», держать его на одном уровне.

Также необходимо пить много жидкости, отмечает собеседница. Это может быть домашний ягодный или фруктовый компот, морс или даже простая питьевая вода. Газация напитка, а также его высокая сладость на организме скажется плохо, к тому же эти факторы заставляют алкоголь всасываться быстрее.

«Нужно не только правильно пить, но и правильно закусывать. Крепкие напитки, например, водку, стоит закусывать чем-то плотным. Перед застольем лучше съесть картофельное пюре, потому что оно хорошо связывает алкоголь, в связи с чем он не так быстро всасывается в кровь, все происходит постепенно. Тогда не будет такой большой нагрузки на внутренние органы, а центральная нервная система, головной мозг будут страдать значительно меньше. В качестве альтернативы, хоть и чуть менее эффективной, хорошо подойдут картофельные салаты, тот же оливье, заливные студни, говяжий язык или горячее с курицей», – рассказывает специалист.

При этом она объясняет, что если горячее блюдо содержит в себе что-то жареное, тяжелое, например, это говядина, баранина или свинина, приготовленная по-французски, то это «тяжело» для поджелудочной железы. Особенно если в качестве закуски идут маринованные овощи, в составе которых есть уксус. Также плохо закусывать алкоголь блюдами с большим добавлением специй, поскольку они раздражают желудок, и соли, которая задерживает воду в организме.

«Лучше в качестве закуски под алкоголь есть рыбу, нейтральный сыр, различные рулетики, ветчину – все это относительно хорошо усваивается и быстро переваривается. К практически всем винам всегда хорошо подходит рыба, нежирная телятина, любые морепродукты. Кролика, грудку индейки, курицу вообще практически любыми напитками запивать можно», – рассуждает Соломатина.

На ваш взгляд Какой салат на новогоднем столе вы больше предпочитаете? Оливье

Селедка под шубой

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Шампанское в Новый год врач пить не рекомендует, поскольку у этого напитка очень сильная газация, которую сложно «приглушить». Поэтому бокал игристого следует пригубить, а затем перейти на белое сухое вино, именно оно максимально совместимо. Закусывать оба этих алкогольных напитка стоит различными сырами и морепродуктами, например, креветками. Также хорошо подойдут студни заливные, но при этом необходимо помнить, что холодные блюда усваиваются хуже, поэтому «налегать» на них не рекомендуется. Отмечается, что ферменты алкогольдегидрогеназа вырабатываются в теплой среде, поэтому при употреблении любого алкоголя необходимо есть что-то горячее.

«Селедка под шубой – салат достаточно жирный, поэтому его все-таки не стоит есть с чем-то крепким. А еще лучше, если заменить в нем майонез на нежирную сметану или йогурт, чтобы на желудочно-кишечный тракт не оказывалось такого раздражающего действия. А оливье стоит готовить с курицей или нежирной телятиной, а не с колбасой, потому что усилитель вкуса, который в ней содержится, негативно воздействует на поджелудочную железу и печень. А еще для закусок к алкоголю хорошо подходят соленья, особенно если они домашние и с низким содержанием соли. Хороши и продукты ферментации, например, квашеная капуста или кимчи. Это улучшит переваривание», – делится эксперт.

Ликеры и наливки лучше всего закусывать печеными яблоками, свежими фруктами, но не слишком сладкими, горьким шоколадом, советует диетолог. Сладости, предупреждает она, усиливают всасывание алкоголя, поэтому от них вовсе стоит отказаться.

Ранее на большой пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, какой из традиционных русских новогодних салатов – оливье или селедку под шубой – он предпочитает. Российский лидер шутливо ответил, что все зависит от того, что ими предполагается закусывать, передает ТАСС.