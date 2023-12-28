Путин обсудил с главой Ростеха создание беспилотных автомобилей

Путин обсудил беспилотные авто и самолеты с главой Ростеха Чемезовым

Tекст: Елизавета Шишкова

Также речь зашла о выпуске гражданской продукции, в том числе самолетов и двигателей. Президент и Чемезов обсудили развитие отечественного автомобилестроения, в том числе создание беспилотных авто и электрокаров, передает ТАСС.

Говоря о перспективных заправочных станциях, Путин отметил, что нужно делать газовые. На это Чемезов ответил, что работа уже ведется.

Ранее Чемезов доложил Путину, что Ростех нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО.