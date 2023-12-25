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    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    14 комментариев
    25 декабря 2023, 12:23

    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны

    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что в затяжном военном конфликте победу одержит та страна, которая сможет в течение долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.

    «Экономическая мощь – основа, позволяющая вести войны», – написал Маск, передает РИА «Новости».

    Сакс ранее прокомментировал сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 была сорвана из-за проблем в цепочках поставок комплектующих.

    Ранее Илон Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым.

    24 декабря 2023, 16:20
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально

    Боевик из украинского подразделения «Кракен» обвинил военное командование в некомпетентности

    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское военное командование планировало, что в рамках контрнаступления ВСУ удастся за три дня пройти 15 км, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Но все пошло не по плану, прорвать «шикарную оборону» России не удалось, а на штурм стали бросать неподготовленных солдат, рассказал один из боевиков подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена).

    «Весь мир, вся Украина ждали это контрнаступление. И оно пошло не по плану. Оно вообще не пошло никак. Люди, которые готовили этот план, некомпетентны, они ничего не сделали для того, чтобы мы победили», – рассказал украинскому журналисту Роману Бебеху один из боевиков «Кракена».

    Он также отмечает, что между подразделениями не было никакого взаимодействия, которое «могло бы позволить захватывать фронт за фронтом». «Куча бригад постреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, много пехоты было подорвано», – рассказывает военный.

    Российскую оборону, также известную как «Линия Суровикина», он называет «просто шикарной» и признает: «Мы бы ее никак не прорвали, это было невозможно».

    «Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь», – добавляет он, указывая, что до начала «контрнаступа» план ему казался реалистичным, но уже с первых дней атаки стало понятно, что реализовать его не получится.

    Боевик также настаивает – проблем с количеством западного вооружения не было, его предоставили в достатке. Однако уже в первый месяц оно «постиралось», как и личный состав. «Люди увидели, как к ним относятся, штурмовые группы состояли из поваров, артиллеристов, снайперов», – рассказывает он.

    Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боевик. По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества.

    В четверг начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом.

    По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

    «Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – отметил он, добавив, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

    Вместе с тем в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Военный отмечал, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

    По его словам, согласно плану, ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день. «Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», – добавляет генерал.

    Однако с мнением главкома не согласился Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая. Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16.

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    24 декабря 2023, 15:09
    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

    В интервью Deutsche Welle (признано иноагентом в России) Марченко заявил, что на Украине «закончились» добровольцы, поэтому неизвестно, когда и как качественно будет проходить планируемая мобилизация, передает РИА «Новости». «Как это осуществить физически, понимания нет», – добавил он.

    По словам генерала, взамен потерянным на фронте 100 военным, мобилизуют всего 20 человек. Он также положительно оценил предложение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет и подчеркнул, что «не стоит закрывать дырки на фронте женщинами, когда масса мужчин скрываются за границей».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

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    24 декабря 2023, 12:58
    В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством

    РБК: Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы у Украины заканчиваются, Запад должен нарастить военную поддержку на случай российского наступления, заявил бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента Рихо Террас.

    По его словам, у Украины кончаются техника и оружие, а Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество, передает РБК.

    Террас добавил, что Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели, и если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», так как это покажет слабость НАТО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.


    Коментарии (20)
    24 декабря 2023, 15:22
    Боррель допустил победу России на поле боя

    Боррель: Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности

    Боррель допустил победу России на поле боя
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.

    «Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе», – подчеркнул Боррель.

    Глава европейской дипломатии считает, что Россия якобы «не может позволить остальной Украине принадлежать Европейскому союзу», поэтому ЕС нужно «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».

    «Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру) Путину выиграть войну на Украине», – сказал Боррель.

    Европейский дипломат опасается, что Россия выиграет конфликт на Украине, а это может случиться быстро, поскольку Москва наращивает свои силы. В связи с этим Боррель призвал срочно всем консолидироваться.

    В апреле 2022 года после визита в Киев Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину и призвал усилить санкции против России. Тогда он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

    Ранее Боррель заявил, что победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза.


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    24 декабря 2023, 17:20
    Экс-разведчик США предрек гибель большинства солдат ВСУ до Нового года

    Экс-разведчик США Риттер: Многие солдаты ВСУ не доживут до Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер дал жесткий ответ на просьбу советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко передать теплые пожелания сотням тысяч украинцев, которые будут встречать Новый год и Рождество на фронте.

    «К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года», – прокомментировал Риттер публикацию Геращенко в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее The Hill писало, что киевский режим в следующем году может рухнуть из-за наступления российских войск, если США и ЕС не восполнят дефицит техники и вооружений.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 10:51
    Медведев предупредил, что ВС России ударят по иностранной военной базе на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия нанесет удар по иностранным военным базам на территории Украины, если они там появятся, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Подготовленную Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины Медведев назвал «филькиной грамотой» без добавленной стоимости.

    Зампред Совбеза в своем Telegram-канале отметил, что документ дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений и подготовку военных.

    Медведев предположил, что Киев рассчитывает на особенную трактовку ст. 5 Вашингтонского договора странами НАТО. Это может произойти после удара по иностранной военной базе на территории Украины. Политик констатировал, что удар по любой военной базе – несомненно, основание для применения ст. 6 этого договора.

    «А вот дальше интереснее – ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же ст. 5 договора. <…> То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну – владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе», – написал он.

    Ранее Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки».

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    24 декабря 2023, 14:03
    ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силы России в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении поразили установку М109 Paladin производства США, сообщило Минобороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также нанесено поражение гаубице «Мста-Б», установке «Гвоздика» и гаубице Д-30», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Работино, Вербового, Жеребянок и Мирного Запорожской области.

    Украинская армия потеряла на этом направлении до 70 военнослужащих, одну бронемашину, три автомобиля, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Российская армия нанесла поражение ЗРК NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции. Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

    Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 в районах Широкого, Одаровки Запорожской области и Григоровки Днепропетровской области. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

    Также уничтожены 49 украинских БПЛА в районах Старомихайловки ДНР, Золотаревки ЛНР, Василевки, Голой Пристани Херсонской области, Бердянска, Новогоровки и Мирного Запорожской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотников, 442 ЗРК, 14 299 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 660 единиц спецтехники.

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    25 декабря 2023, 03:00
    Лидеров Евросоюза призвали ответить за мобилизацию украинцев

    Депутат ЕП Уоллес высказался о желании Эстонии выдать украинцев, подлежащих призыву

    Tекст: Вера Басилая

    Политики Европейского Союза должны нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

    Политик отреагировал на заявление главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о том, что Таллинн готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе Киева. По его словам, в ЕС хотят «швырнуть в мясорубку» еще больше детей из рабочего класса в мясорубку на прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть, передает РИА «Новости».

    Уоллес считает, что европейские политики, которые выступают за продолжение украинского конфликта, должны быть привлечены к ответственности.

    Ранее глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Кроме того, издание Focus сообщало, что власти Германии должны вернуть украинских беженцев призывного возраста на Украину.

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    25 декабря 2023, 09:12
    Украинский офицер пожаловался на уничтожение военной промышленности страны

    The Independent: Россия лишила Украину возможности производить нужное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия уничтожила военную промышленность Украины и постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил на условиях анонимности старший офицер ВСУ британской газете The Independent.

    По словам офицера, Россия парализовала промышленность Украину, лишив Киев возможности производить необходимое вооружение на своей территории, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что сейчас Украина полностью зависит от поставок Запада, а использование Россией нового оружия и тактики заставляет Киев постоянно менять запросы к западным партнерам по поводу военных поставок.

    В качестве примера он привел ракеты для ЗРК Patriot, которых ВСУ потребовалось больше, чем они ожидали.

    Ранее исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

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    24 декабря 2023, 17:04
    Украинские ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские ведомства объединили свои базы данных, теперь Минобороны при привлечении людей в ряды армии располагает информацией обо всех гражданах, в том числе покинувших страну, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинскому изданию «Общественное».

    Он также назвал своим заданием сделать «все возможное и невозможное», чтобы привлечь в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) как можно больше людей, в том числе выехавших за границу, передает ТАСС.

    Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

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    24 декабря 2023, 23:24
    В Одессе прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов прогремело в Одессе, объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе, которые прогремели с интервалом в несколько минут, передает ТАСС.

    В настоящее время в Одесской, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины.

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    25 декабря 2023, 08:17
    Минобороны Украины обвинили в неспособности снабжать ВСУ

    Каленюк: Минобороны Украины не в состоянии оснастить ВСУ всем необходимым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым, заявила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк.

    Как заявила она в интервью журналисту Atlantic Дэниелу Блоку, ВСУ оснащены не должным образом, поскольку Минобороны и власти Украины не в состоянии дать военным все необходимое, передает телеканал «360».

    По мнению Блока, у украинской армии есть один шанс сохранить поддержку Запада – искоренить коррупцию, но до этого, по мнению автора, Украине еще очень далеко.

    Ранее президент Владимир Зеленский заявил о решении Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

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    25 декабря 2023, 10:21
    В Одессе повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помещения припортовой инфраструктуры повреждены в Одессе, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено техническое помещение припортовой инфраструктуры Одессы, кроме того в Раздельнянском районе Одесской области повреждено «недействующее административное здание и складское помещение законсервированного объекта», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Одессе прогремело несколько взрывов, объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины.

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    25 декабря 2023, 01:17
    ВСУ выпустили семь ракет по Горловке

    ВСУ выпустили семь ракет по Горловке, горит крупнейший торговый центр

    Tекст: Вера Басилая

    Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, ракета попала также в стоящий рядом с ТЦ многоквартирный жилой дом.

    По словам местной жительницы, были слышны очень громкие звуки и квартира ходила ходуном, пробило отопление и снесло перед дома, передает РИА «Новости».

    В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ города погибла мирная жительница, есть раненые.

    Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, ВСУ в 0.05 выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстрелах ВСУ и атаках дронов в Донецкой народной республике выросло до 11 человек.

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    25 декабря 2023, 04:40
    На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты ракеты «Град»

    Tекст: Вера Басилая

    Фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» обнаружены на месте обстрела Горловки в Донецкой народной республике, в результате которого погибла мирная жительница.

    Сообщается, что ВСУ выпустили ракеты по жилому кварталу около художественного музея и городской школы №4. В результате обстрела погибла женщина, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Хозяин спасся из-з того, что в момент обстрела находился в дверном проеме.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили семь ракет по Горловке, в результате прямого попадания загорелся ТЦ.

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