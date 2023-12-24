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В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек
Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Белгородской области выросло до пяти человек
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще двух пострадавших в результате атаки вооруженных сил Украины в Грайворонском округе. Число пострадавших выросло до пяти человек.
Гладков сообщил в Telegram, что два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью. Один из них получил «минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги», второй – «ранения правой руки и правой ноги». Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил глава Белгородской области.
Напомним, дрон-камикадзе ВСУ атаковал мост в Грайворонском городском округе между поселками Совхозный и Горьковский. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Сообщалось, что пострадали трое рабочих.