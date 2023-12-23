При атаке дрона ВСУ на мост в Белгородской области пострадали трое рабочих

Tекст: Алексей Дегтярев

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мост в Грайворонском городском округе, между поселками Совхозный и Горьковский, в этот момент дорожники ремонтировали конструкцию, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранены трое рабочих. Пострадавших направили в больницу Белгорода. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, у него ранения конечностей.

Также ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка того же округа, никто не пострадал. Повреждены три частных дома, побита крыша, выбиты окна, посечены фасады и заборы.

До этого в декабре ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, никто не пострадал.