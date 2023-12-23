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При атаке дрона ВСУ на мост в Белгородской области пострадали трое рабочих
В ходе атаки украинского беспилотника в Белгородской области пострадали трое рабочих, их везут в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков.
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мост в Грайворонском городском округе, между поселками Совхозный и Горьковский, в этот момент дорожники ремонтировали конструкцию, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранены трое рабочих. Пострадавших направили в больницу Белгорода. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, у него ранения конечностей.
Также ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка того же округа, никто не пострадал. Повреждены три частных дома, побита крыша, выбиты окна, посечены фасады и заборы.
До этого в декабре ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, никто не пострадал.