Мошенники перед Новым годом начали маскироваться под операторов связи

Tекст: Кристина Цыцура

Мошенники предлагают продлить договор сим-карты, а также создают копии аккаунта человека в мессенджере и вымогают деньги у его знакомых, передает РИА «Новости».

Человеку звонят через мессенджер и просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве. Также мошенники пытаются узнать пароли от «Госуслуг», предупреждая о якобы завершении договора сим-карты.

Еще один способ – мошенники создают аккаунт жертвы в соцсетях, изучают круг общения и пишут знакомым, чтобы вымогать деньги.

Ранее в ВТБ предупредили о представляющихся сотрудниками сотовых операторов мошенниках.