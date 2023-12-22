В ВТБ предупредили о представляющихся сотрудниками сотовых операторов мошенниках

Tекст: Алексей Дегтярев

В сентябре-октябре сообщений о таких мошенниках поступало лишь несколько в месяц, в ноябре сообщений стали десятки, в первые 20 дней декабря уже поступило столько же жалоб, сколько поступило за весь ноябрь, сказал Чугунов, передает ТАСС.

В случае удачных атак аферисты получают доступ к основному средству аутентификации клиентов во всех сервисах, в том числе к онлайн-банкингу любого банка или сервисам госуслуг.

Количество жалоб клиентов банка на такие звонки выросло более чем на 30%.

Аферисты звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками мобильного оператора и просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций.

Жертвам после этого присылают СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет оператора, а мошенники просят сообщить этот код.