Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.4 комментария
В ВТБ предупредили о представляющихся сотрудниками сотовых операторов мошенниках
В декабре резко выросла активность мошенников, которые представляются сотрудниками операторов сотовой связи, заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
В сентябре-октябре сообщений о таких мошенниках поступало лишь несколько в месяц, в ноябре сообщений стали десятки, в первые 20 дней декабря уже поступило столько же жалоб, сколько поступило за весь ноябрь, сказал Чугунов, передает ТАСС.
В случае удачных атак аферисты получают доступ к основному средству аутентификации клиентов во всех сервисах, в том числе к онлайн-банкингу любого банка или сервисам госуслуг.
Количество жалоб клиентов банка на такие звонки выросло более чем на 30%.
Аферисты звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками мобильного оператора и просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций.
Жертвам после этого присылают СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет оператора, а мошенники просят сообщить этот код.