Минцифры поддержало российских «Зеленых» в создании карт пунктов приема вторсырья

В начале декабря «Зеленые» предложили регионам создавать и поддерживать в актуальном состоянии карты пунктов приема сырья на переработку, включая пункты, организованные региональными операторами по обращению с отходами, управляющими компаниями и некоммерческими организациями с указанием состава принимаемых отходов и режима работы, рассказали в партии.

«В настоящее время динамично развивается сеть пунктов приема электроники, автомобильных шин, батареек, других сложных фракций, в том числе относящихся к опасным отходам. Однако единая информация о пунктах приема вторсырья практически отсутствует. Это значительно сокращает потенциал использования их услуг даже в Москве, не говоря уже о регионах», – отметила сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова, поблагодарив Минцифры за поддержку экологической инициативы.

Доступность сведений о пунктах приема вторичного сырья поможет гражданам активно пользоваться возможностями сдачи вторичного сырья, включая материальные выгоды. Таким образом каждый житель России сможет вносить свой личный вклад в формирование экономики замкнутого цикла и сбережение ресурсов планеты, считают российские «Зеленые».

Предложения «Зеленых» направлены федеральным министерством во все 89 субъектов Российской Федерации.