Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.19 комментариев
Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16
Премьер Нидерландов Рютте пообещал передать Украине 18 истребителей F-16
Нидерландское руководство намерено подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16, сообщил премьер страны Марк Рютте после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Поставки F-16 – один из важнейших элементов договоренности о военной поддержке Украины, сообщил Рютте, передает ТАСС.
Он добавил, что помимо разрешения на экспорт этих воздушных судов также должны быть соблюдены несколько других условий, включая требования к персоналу и инфраструктуре.
Ранее агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.