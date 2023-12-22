Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
Подозреваемого в поджоге двери Музея истории СВО задержали в Саратове
Полицейские задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в совершении теракта в центре Саратова, сообщили в региональном ГУ МВД.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Саратове подожгли дверь Музея истории СВО.
Согласно сообщению ведомства, в полицию поступило сообщение от очевидца о возгорании входной двери здания на улице Московской, полицейские задержали по подозрению в совершении правонарушения 21-летнего жителя Самарской области и возбудили в отношении него дело по статье «Теракт», передает ТАСС.
Молодой человек пояснил полицейским, что стал жертвой телефонных мошенников, которые заставили его взять на 190 тыс. рублей, а для его возврата нужно было поджечь объект, расположенный на улице Московской в Саратове. В МВД добавили, что подозреваемый купил на заправке канистру и бензин, и поджог входную дверь музея.
Ранее жителя Архангельской области заподозрили в госизмене в пользу Украины.