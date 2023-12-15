Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Жителя Архангельской области заподозрили в госизмене в пользу Украины
ФСБ: Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Архангельской области
Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Архангельской области, его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Согласно сообщению пресс-службы, следственным подразделением УФСБ по Архангельской области в отношении местного жителя возбуждено дело по статье о госизмене, передает ТАСС.
Там добавили, что задержанный вступил в сговор с представителями спецслужб Украины и получил задание на поджечь имущество войсковой части.
По версии следствия, подозреваемый провел разведку военного объекта, сфотографировал имущество, разработал маршрут подхода и отхода, приобрел средства поджога, после чего он прибыл к воинской части и стал готовить зажигательную смесь, его противоправная деятельность была пресечена ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Калининградской области, организовавшего в начале года поджоги на транспортных объектах в 15 регионах России.