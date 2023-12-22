Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.4 комментария
В Киеве предложили лишать вида на жительство скрывающихся от призыва за границей
В Киеве предложили лишать вида на жительство скрывающихся от призыва за границей мужчин
Украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей, стоило бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, призывать в армию тех, кто находится за границей верная идея, но это должно обсуждаться на уровне минобороны и других министерств, а также с правительствами других стран, с точки зрения того, может ли человек там дальше иметь определенные преференции, получать вид на жительство, или помощь, передает ТАСС.
Подоляк добавил, что необходимо выработать придумать инструменты, которые позволят украинцам за границей решить: идут ли они по призыву или будут терять поддержку тех стран, где они сейчас находятся.
Ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев, несмотря ни на что, наберет необходимое число людей для пополнения ВСУ, заявил.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев хочет привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж.