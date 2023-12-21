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Роспотребнадзор установил диагноз заболевших в поезде Тюмень – Адлер детей
Роспотребнадзор: У детей в поезде Тюмень-Адлер выявили грипп А
Роспотребнадзор установил диагноз заболевших в поезде Тюмень – Адлер детей, у них определили вирус гриппа А, сообщили в управлении ведомства по Саратовскому региону.
Так, согласно результатам первых лабораторных исследований, в которых принимали участие государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт «Микроб», у детей с признаками ОРВИ определили вирус грипп А, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что в данный момент проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем.
Кроме того, в СК добавили, что следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей.
По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, около 60 детей из поезда Тюмень – Адлер имеют признаки ОРВИ, у 15 из них подтвержден грипп А.
По словам главы региона, дети в данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, в саратовскую больницу отправлены более 100 детей, их сняли с поезда Тюмень – Адлер из-за повышения температуры у одного из них.