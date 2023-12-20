Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.3 комментария
Йеменские хуситы объявили мобилизацию для войны в секторе Газа
Хуситы шиитского движения «Ансар Алла» объявили на севере Йемена народную мобилизацию для участия в военных действиях на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа.
«Всеобщая мобилизация была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу», – рассказал РИА Новости член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.
По его словам, несколько групп подготовленных военных уже находятся в различных провинциях Йемена для последующей отправке в Газу.
Хузам аль-Асад пояснил, что «народная армия» Йемена призвана поддержать «наш народ в Газе, который подвергается геноциду со стороны израильской оккупационной армии при поддержке США».
Ранее сообщалось, что хуситы пригрозили атаковать в Красном море гражданские суда и военные корабли стран, присоединившихся к операции США по защите судоходства в этом регионе в составе международной коалиции.