Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.7 комментариев
Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму.
По словам Кличко, сейчас остается только один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывают сильное давление, передает РИА «Новости».
По словам градоначальника украинской столицы, такими темпами Украина скоро станет страной, «где все зависит от настроения одного человека». Так, Кличко назвал проявлением этой тенденции отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов.
Ранее Кличко заявил, что подконтрольные России территории не являются Украиной.