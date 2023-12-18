Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пяти военнослужащим Южного военного округа, давшим взятки, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации.
Один из военнослужащих получил три года условно и штраф в размере 500 тыс. рублей, еще два человека получили штрафы по 750 тыс. и 150 тыс. рублей. И четвертый фигурант, который просил вернуть деньги за неотправку, так как его и так не отправляли на СВО, был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».
Все они обвинялись в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Комбат, который пошел на сотрудничество со следствием, признался, что предложил ряду военных уклониться от СВО за деньги.
Напомним, ранее военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО.