Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада
Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада в январе
Если дополнительное финансирование от Евросоюза или США не поступит в первые дни января, придется обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
Устенко выразил уверенность, что в итоге финансовая поддержка будет, но вопрос – когда, если ее не будет в первых числах января, то придется получить средства на внутреннем рынке, передает ТАСС.
Как признал советник Зеленского, это может вызвать беспокойство, дополнительное напряжение и нервозность в министерстве финансов в министерстве финансов, но поможет удержать ситуацию в течение января.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа.