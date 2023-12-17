Экс-премьер исключил вступление Украины в ЕС с Зеленским

Экс-премьер Азаров: Украина при Зеленском не сможет стать членом ЕС

Tекст: Вера Басилая

Азаров заявил, что смешное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС продиктовано лишь тем, чтобы как-то поддержать Зеленского, передает РИА «Новости».

Политик считает, что сегодняшняя территория, которая находится под контролем киевского режима, не является и не может являться членом Евросоюза, украинцев просто пытаются воодушевить «карта» вступления в ЕС.

Бывший премьер Украины уверен, что вопрос о вступлении ЕС ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров. По его словам, Турция и балканские страны ждут присоединения к Евросоюзу уже больше десятка лет.

Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС,