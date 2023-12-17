Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Экс-премьер исключил вступление Украины в ЕС с Зеленским
Экс-премьер Азаров: Украина при Зеленском не сможет стать членом ЕС
Украина под контролем президента Владимира Зеленского не присоединится к Евросоюзу, киевский режим себя сильно скомпрометировал, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью каналу «Соловьев LIVE».
Азаров заявил, что смешное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС продиктовано лишь тем, чтобы как-то поддержать Зеленского, передает РИА «Новости».
Политик считает, что сегодняшняя территория, которая находится под контролем киевского режима, не является и не может являться членом Евросоюза, украинцев просто пытаются воодушевить «карта» вступления в ЕС.
Бывший премьер Украины уверен, что вопрос о вступлении ЕС ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров. По его словам, Турция и балканские страны ждут присоединения к Евросоюзу уже больше десятка лет.
Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.
Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС,