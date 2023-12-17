Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников
Al Jazeera: Премьер-министр Израиля дал указания переговорной группе по заложникам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа ХАМАС, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Нетаньяху подчеркнул, что интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено, а инструкции, которые даны переговорной группе основаны на этом давлении, передает ТАСС.
В свою очередь газета The Times of Israel сообщила, что чрезвычайный военный кабинет Израиля встретился в субботу вечером для обсуждения нового договора о возвращении заложников.
Издание пишет, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара обсуждали освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на высокопоставленных палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.
Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.