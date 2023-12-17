Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников

Al Jazeera: Премьер-министр Израиля дал указания переговорной группе по заложникам

Tекст: Вера Басилая

Нетаньяху подчеркнул, что интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено, а инструкции, которые даны переговорной группе основаны на этом давлении, передает ТАСС.

В свою очередь газета The Times of Israel сообщила, что чрезвычайный военный кабинет Израиля встретился в субботу вечером для обсуждения нового договора о возвращении заложников.

Издание пишет, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара обсуждали освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на высокопоставленных палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.