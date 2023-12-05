Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.22 комментария
ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
Палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.
Он уточнил, что также до тех пор не будет никаких переговоров, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.