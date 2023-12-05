ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что также до тех пор не будет никаких переговоров, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.