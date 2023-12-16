Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В Молдавии одобрили передачу месторождений нефти на юге страны под госконтроль
Парламент Молдавии одобрил в двух чтениях законопроект о передаче месторождений газа и нефти на юге республики под контроль правительства страны.
Согласно законопроекту, Кишинев возьмет под контроль активы по эксплуатации газовых месторождений в селе Викторовка Кантемирского района и месторождений нефти в селе Вэлень Кагульского района, передает РИА «Новости».
Ответственность за управление ресурсами будет возложена на Агентство публичной собственности, разработкой подземных месторождений займется госпредприятие «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы EHGeoM».
Такое решение было принято в результате окончания лицензии на пользование ими компаниями Redeco LTD (США) и ООО Valiexchimp.