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    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    16 декабря 2023, 17:51

    Захарова: Плата за решения ЕС по Украине и Молдавии ляжет на плечи населения Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена конфронтационной политики Евросоюза (ЕС) и решений по Украине и Молдавии высока, а оплачивать их последствия придется населению стран Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с окончанием саммита ЕС.

    Евроинституты оторвались от нужд простых граждан и заняты «исключительно удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций», своими решениями они загоняют население Европы в еще более сложные социально-экономические условия, говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «Выглядит вполне естественным, что на этом фоне наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры «евросолидарности», – считает дипломат.

    Захарова также заявила, что новый пакет санкций нанесет больший вред самому Евросоюзу, а решение о введении новых ограничений, как и о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, принимается «с помощью нечистоплотных манипуляций – в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств».

    Дипломат указала, что ЕС теряет политический и экономический вес под давлением просчетов США, а ресурсы объединения направляются на обслуживание американских интересов.

    «Востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса», – говорится в заявлении Захаровой.

    Ранее Захарова заявила о насильном втягивании граждан США в ситуацию с Украиной.

    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

    Коментарии (66)
    16 декабря 2023, 09:55
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

    Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран-участниц Евросоюза допустили «промах», когда так и не нашли способ согласовать выделение финансовой помощи Киеву во время саммита в Брюсселе, сообщает британское издание Financial Times.

    В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

    По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

    Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

    напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (11)
    15 декабря 2023, 08:57
    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    Коментарии (29)
    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 14:50
    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость

    Политолог Рар: Вступление в ЕС может стать компенсацией Украине за потерянные территории

    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Из-за использования Венгрией права вето европейским странам придется самостоятельно выплачивать финансовую помощь Украине. Однако в некоторых странах это вызывает существенное недовольство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС.

    «Шольц прибегнул к изощренной хитрости, применение которой в международной дипломатии можно назвать неслыханным. Все европейские политики давно знали о непримиримости Виктора Орбана с самой идеей поспешного принятия Украины в ЕС. Это представляло серьезную проблему для Брюсселя, поскольку столь важные решения должны приниматься единогласно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Понимая это, канцлер ФРГ во время обсуждения данного вопроса предложил премьер-министру Венгрии попить кофе. Пока он отсутствовал, голосование по спорному вопросу состоялось. Будапешт попросту не сумел применить имеющееся в его арсенале право вето. Тем не менее Орбан не собирался идти на другие уступки», – отмечает он.

    «Вернувшись в зал заседания, он наложил запрет на второй пункт голосования – предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что обсуждения по этому вопросу длились около трех часов. В определенный момент канцлер ФРГ предложил премьер-министру Венгрии покинуть зал заседания.

    Это позволило 26 оставшимся лидерам Евросоюза одобрить начало пути Украины к вхождению в состав объединения необходимым единогласием. Подчеркивается, что данное правило выполняется при том условии, если на встрече не присутствует представитель лишь одного государства. «При этом Орбан сохраняет возможность сказать, что он так и не согласился с этим решением», – сообщает газета.

    По информации издания, премьер-министр Венгрии действительно покинул место проведения встречи на несколько минут. Поведение Шольца удивило представителей ЕС, поскольку канцлер долгое время считался средним политиком, у которого отсутствуют тактические навыки ведения переговоров, особенно в сравнении с Ангелой Меркель.

    Однако Виктор Орбан все же сумел использовать право вето по другому вопросу. Венгрия проголосовала против программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро. Остальные 26 членов объединения единогласно поддержали проект. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация «вернется к этой теме в январе». По его мнению, они обязательно «достигнут консенсуса».

    «Ждали наоборот – что с деньгами получится, а по членству упрется», – комментируют произошедшее авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале. «Но венгерский начальник, вероятно, правильно рассчитал. Упрямство по символам вызовет больший скандал, ибо уж очень накачали ожидания и раздали авансы. А вот насчет денег энтузиазма нет у многих, так что можно продолжать торговаться. Тем более что за непротивление началу переговоров отвалили только половину из замороженных венгерских средств», – отмечают авторы журнала.

    Напомним, в Германии инициатива Олафа Шольца перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулась с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на данные меры, министерству финансов страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

    Однако глава немецкого правительства заверил, что несмотря на это стечение обстоятельств, поддержка офиса Зеленского продолжится. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine. «Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы сохраним сплоченность в стране», – заверил канцлер.

    Коментарии (21)
    15 декабря 2023, 10:31
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан: Правительство страны может остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Венгрии не стали препятствовать странам – участницам Евросоюза в принятии решения о начале переговоров, так как у Будапешта есть возможность остановить процесс еще 75 раз, заявил на радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.

    По его словам, решающим аргументом стало то, что Венгрия при этих действиях ничего не потеряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, передает РИА «Новости».

    «Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», – подчеркнул Орбан.

    Также премьер добавил, что процесс этот – «долгий-предолгий», может насчитывать примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить процесс.

    Кроме того, венгерский премьер заверил, что республика не намерена допустить долговременное финансирование Украины из бюджета ЕС, передает ТАСС.

    «Деньги венгров Украине отданы не будут», – подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

    Коментарии (12)
    15 декабря 2023, 06:46
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро

    Глава Евросовета Мишель сообщил о намерении вернуться к обсуждению программы помощи Украине на 50 млрд евро в январе

    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    @ Dirk Waem/Belga Photo/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля.

    Мишель заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены «все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона». «Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», – приводит его слова ТАСС.

    Мишель пояснил, что против программы выступила Венгрия. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявлял, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт».

    Коментарии (12)
    16 декабря 2023, 11:39
    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Вашингтон навязывал свои реформы в ходе его посещения США в 2014 году

    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на портале Mandiner признал, что в Вашингтоне в 2014 году его унизительно принимали, пытались навязать Будапешту свои реформы, без которых отказались развивать двусторонние отношения.

    По его словам, в Белом доме сразу дали понять, что если премьер-министра Венгрии Орбана не приняли в Вашингтоне, то и Сийярто не примет американский МИД, а замминистра дипведомства Виктория Нуланд в ходе встречи бросила ему документ с рядом требований на двух страницах, передает РИА «Новости».

    Сийярто вспоминает, что в листе необходимых для развития отношений с США требований значилось изменение конституции, закона о СМИ, церковных правил.

    Глава МИД сказал, что ответил отказом и пояснил: с этого он момента понял, что «демократы не станут ни по какому-либо вопросу сотрудничать с нами, Венгрией».

    Сийярто добавил, что республиканская администрация при этом всегда вела себя корректно, сохраняя основанные на взаимоуважении ровные отношения.

    В заключение министр заметил, что Будапешт охотно сотрудничает с лидерами всех стран.

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (3)
    14 декабря 2023, 20:56
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.

    Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

    Коментарии (31)
    14 декабря 2023, 21:48
    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии

    Источник: Переговоры о принятии в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в марте

    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Об этом сообщил ТАСС европейский источник в ходе саммита ЕС.

    «Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее», – сказал он.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (5)
    16 декабря 2023, 12:50
    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Сенатор Пушков подсказал, чем Шольцу стоит заняться перед Новым годом

    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии молодые мигранты с криками «Это наша страна!» напали на переодетого в Санта Клауса немца, вот на что стоит обратить внимание канцлеру республики Олафу Шольцу, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, согласно данным газеты Неssische Allgemeine, в немецком городе Кассель группа молодых мигрантов напала на переодетого в Санта Клауса немца с криками «Это наша страна!».

    Пушков отметил: вместо того, чтобы тянуть Украину в Евросоюз, Шольцу нужно заняться внутренними проблемами собственной страны.

    Сенатор предупредил, что в обозримом будущем немецкому канцлеру так же могут заявить, что Германия – не его страна.

    Напомним, Шольц хитростью вынудил премьера Венгрии Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС на саммите в Брюсселе.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2023, 18:33
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    @ IMAGO/Heike Lyding/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерские власти требуют от Евросоюза разморозить больше средств для Будапешта в обмен на одобрение бюджета ЕС, содержащего пакет финансовой помощи для Украины.

    «Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств», – приводит Politico слова политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, передает «Интерфакс».

    Орбан также заявил о готовности Венгрии к переговорам по бюджетным вопросам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе саммита ЕС лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать, и разбиралась, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 21:32
    Орбан назвал плохим решением ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан прокомментировал решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что Будапешт отказывается в этом участвовать, передает ТАСС. «Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», – написал глава правительства в социальной сети.

    Сообщается, что Венгрия отказалась участвовать в голосовании, а сам Орбан покинул зал, где проходило заседание по вопросу приема Украины.

    Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2023, 15:14
    Евродепутат призвал не подпитывать иллюзии украинцев о вступлении в ЕС

    Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал не подпитывать иллюзии Украины о вступлении в ЕС

    Евродепутат призвал не подпитывать иллюзии украинцев о вступлении в ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал безответственной подпитку иллюзий Украины о вступлении в ЕС со стороны Еврокомиссии.

    «Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность!» – написал Мариани в своем микроблоге, передает РИА Новости.

    Он напомнил, что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз идут с 2005 года и предположил, что они «никогда не закончатся».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Будапешта есть возможность остановить процесс принятия Украины в ЕС «еще 75 раз», поскольку окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов.


    Коментарии (2)
    14 декабря 2023, 11:53
    В Киеве цитатой Бандеры обосновали право Украины на членство в ЕС

    Спикер Рады Стефанчук обосновал цитатой Бандеры право Украины на членство в ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук использовал цитату сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры для обоснования права Киева вступить в Европейский союз.

    По его словам, «никто не имеет права остановить идею, время которой пришло» (переиначенные слова Бандеры, сказанные об украинском национализме), передает ТАСС.

    Также Стефанчук добавил, что Украина приняла все необходимые законы и провела реформы, на которых настаивал Брюссель, чтобы начать с Киевом переговоры о членстве.

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил порталу Mandiner, что Венгрия не даст Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Будапешт будет единственным в блоке с такой позицией.

    Коментарии (0)
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    Россия заставляет Украину менять военную стратегию

    По мнению немецких экспертов, в следующем году ВСУ хотят повторить контрнаступление. На это, в частности, указывает список вооружений, которые Киев запрашивает у США. Источники в ВСУ говорят о якобы смене стратегии на «контролируемое отступление» с последующим «перехватом инициативы». Российские наблюдатели ожидают в следующем году большие перемены на фронте, так как противник еще не сломлен, но попытка повторного «контрнаступа» ВСУ обречена на провал. Подробности

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    Новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые

    «Ситуация в супермаркетах паническая». Так аргентинские СМИ описывают лишь малую часть общей картины того, к чему начинают приводить реформы нового президента страны Хавьера Милея. Его политика поразительно напоминает те постулаты, которые проповедовались российскими реформаторами 1990-х годов. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Масонское чаепитие в Бостоне

      Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

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    • Александр Чаусов Александр Чаусов
      Как запретить сатанизм

      Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Дайте женщине возможность выбрать жизнь

      Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

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    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, станы ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой, Виктора Орбана, отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

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