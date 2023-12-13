Захарова заявила о насильном втягивании граждан США в ситуацию с Украиной

Спикер МИД Захарова: Граждане США оказались насильно втянуты в ситуацию с Украиной

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, весомая часть американского общества изначально не собиралась не то чтобы поддерживать, а вообще как-то с этим солидаризироваться и в этом участвовать, но оказалась втянута насильно, передает радио Sputnik.

Также Захарова подчеркнула, что граждан Штатов вообще никто не спрашивал – ни до выборов президента США, ни после.

«Джо Байден просто ставил в известность частично о том, что они американские власти собираются делать», – указала дипломат.

Представитель МИД заметила, что американцам также никто не сказал о том, каким был изначальный план Вашингтона в отношении Украины, продолжила дипломат, а 90% всего объема военной помощи Киеву были потрачены именно в США.

«Это у вас такой был план по реинкарнации американской экономики? А почему вы об этом сразу не сказали? А зачем вам вообще нужна была тогда Украина? Объясните всему миру», – сказала Захарова.

По словам дипломата, американские власти таким образом признали, что использовали Украину и ее народ.

«Это же чудовищно. Это же расписаться в использовании украинцев для своих интересов впрямую», – заключила она.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одобренный президентом США новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов может стать одним из последних.