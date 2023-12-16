Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного
Артиллеристы группировки войск «Юг» в районе поселка Спорное уничтожили позиции 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Процесс попал на видео, которое публикует Telegram-канал Минобороны России.
Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА в Херсонской области.