Bloomberg сообщил об ослаблении экономической активности Китая

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков, кризис на рынке недвижимости и слабый спрос на внутреннем рынке, который не удается победить, приводят к удручающим результатам, передает Lenta.Ru.

Руководитель отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd Ларри Ху уточнил, что если не принимать во внимание эффект базы, то в ноябре экономика Китая еще больше замедлилась, в особенности замедлились розничные продажи и недвижимость. По его словам, розничные продажи в ноябре сократились на 1,9% по сравнению с октябрем, сообщает РБК.

Главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луис Куйс добавил, что рост розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал по всем направлениям в ноябре замедлился по сравнению с уровнями 2019 года. Он назвал данную ситуацию «ужасной» и отметил, что «необходимо сделать больше».

Как отметили власти, инвестиции в развитие недвижимости в этом году упали на 9,4%, а падение цен на жилье углубилось, на вторичном рынке цены упали больше всего за девять лет. Bloomberg сообщает, что таким образом власти Китая столкнулись с необходимостью активизировать меры поддержки экономики.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад вредит росту китайской экономики.