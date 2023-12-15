Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Матыцин: Минспорт примет решение по Олимпиаде в интересах спортсменов и страны
Матыцин: Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде исходя из интересов спортсменов и страны
Решение по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято исходя из интересов самих спортсменов и интересов страны, заявил министр спорта Олег Матыцин.
«Мы совместно с федерациями будем внимательно изучать те регламенты, которые в ближайшее время, надеюсь, определит Международный олимпийский комитет, и примем решение, которое в полной мере будет в интересах спортсменов и в интересах нашей великой страны, которая является важным партнером международного спорта», – приводит ТАСС слова министра на Олимпийском собрании.
Он напомнил, что президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг «четко сформулировал» позицию страны и поручил внимательно проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
В свою очередь глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта «грязным методом борьбы».
«Санкции, ограничения имеют целью полное разрушение системы физического и морального воспитания в нашей стране, причем на годы и годы вперед. Иллюзий в этом смысле быть не должно: это глобальный вызов, в основе которого геополитические претензии Запада на исключительность и борьба за определение мирового порядка», – считает Поздняков.
Ранее Путин заявил, что действия международных чиновников по отношению к российским спортсменам извращают идею Пьера де Кубертена «О спорт, ты – мир». По словам Путина, если «они будут и дальше действовать таким же образом, они похоронят олимпийское движение, которое создавалось для того, чтобы объединять людей».