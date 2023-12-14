Путин: Представители МОК извращают идею Кубертена

Путин: Международные чиновники извращают идею Кубертена «О спорт, ты – мир»

Tекст: Александра Юдина

«Если они будут и дальше действовать таким же образом, они похоронят Олимпийское движение, которое создавалось для того, чтобы объединять людей», – заявил президент.

По словам главы государства, чиновники попали в огромную зависимость от спонсоров, а те в свою очередь зависят от рекламы.

Касательно вопроса о том, ехать ли спортсменам на Олимпиаду в Париже, Путин отметил, что необходимо изучить ситуацию.

«Я всегда говорил, что спортсмены годами тренируются, и все знают, что это наш спортсмен. Неважно, есть флаг или нет. Но сейчас надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если эти условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали – тогда надо, чтобы Минспорт и НОК России все проанализировали и приняли взвешенное решение», – отметил президент.

При этом Путин осудил призывы отстранить израильских спортсменов от международных соревнований.

«Спорт вне политики… У нас принято не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь: некорректно показывать на других. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы государства, в президентскую программу будет включена тема увеличения финансирования спорта в регионах.

«В прошлые годы 1,5 млрд, даже больше – 1,7 млрд выделяли из федерального бюджета на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году нет даже 700 млн рублей в этом бюджете. Нам надо обязательно к этому вернуться, и это должно быть в будущей президентской программе, мы это сделаем», – заключил Путин.