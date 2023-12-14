В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин оценил выставку «Россия» на ВДНХ
Путин назвал региональные экспозиции в рамках форума «Россия» на ВДНХ яркими и интересными
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции назвал региональные экспозиции в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ одними из самых ярких и интересных для посетителей.
«Что касается регионов и выставки, региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ наверно одни из самых ярких, самых интересных для посетителей», – сказал Путин в ходе прямой линии.
Он добавил, что постарается посетить региональные выставки на ВДНХ.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве, на ней демонстрируются важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.
Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» Калмыкия объявила о привлечении почти 3 млрд рублей инвестиций.