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    Путин: Одесса – русский город
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    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
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    Путин: Никакой необходимости в новой мобилизации нет
    Путин указал на глупые потери элиты ВСУ в Крынках
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    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

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    14 декабря 2023, 13:38

    Путин оценил выставку «Россия» на ВДНХ

    Путин назвал региональные экспозиции в рамках форума «Россия» на ВДНХ яркими и интересными

    Путин оценил выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции назвал региональные экспозиции в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ одними из самых ярких и интересных для посетителей.

    «Что касается регионов и выставки, региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ наверно одни из самых ярких, самых интересных для посетителей», – сказал Путин в ходе прямой линии. 

    Он добавил, что постарается посетить региональные выставки на ВДНХ.

    Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве, на ней демонстрируются важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

    Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» Калмыкия объявила о привлечении почти 3 млрд рублей инвестиций.

    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

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    14 декабря 2023, 12:52
    Путин: Одесса – русский город
    Путин: Одесса – русский город
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в среду заявил, что Причерноморье – это российская земля, которая отошла ей после русско-турецких войн.

    «Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.

    Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.

    «Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.

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    14 декабря 2023, 12:27
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин подчеркнул, что цели СВО остаются неизменными.

    «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили, – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», – сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года.

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    14 декабря 2023, 12:47
    Путин: Правительство работает над решением вопроса с обмелением Волги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обмеления Волги известна, власти работают над этим вопросом и не пустят ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    «Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях», – отметил Путин, комментируя обмеление Куйбышевского водохранилища, с которым столкнулись жители регионов Поволжья из-за спуска воды в низовья Волги.

    «Все эти вопросы известны, и, поверьте, правительство работает над этим и не бросит это на самотек. Но проблема, конечно, есть, согласен», – заключил он.

    В 2023 году приток воды в Волгу стал минимальным за последние 25 лет – при норме 258 кубических километров он составил 213 кубических километров. Дефицит в 43 кубических километра соразмерен четырем рекам Дон или Кубань. У жителей Средней Волги отступившая вода вызывала беспокойство.

    Весной для нереста и нужд сельского в низовьях Волги обеспечивается продолжительный объемный специальный попуск. Поскольку дефицит притока на этот период составлял 27%, сразу после спецпопуска каскад был переведен в режим экономии, что позволило сохранить все гарантии для зависящих от воды сфер.

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    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

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    14 декабря 2023, 13:00
    Путин указал на глупые потери элиты ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    В Крынках ВСУ попали в огневой мешок. Там находилось около 80 украинских военных, сейчас меньше, добавил Путин, передает ТАСС.

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто военнослужащие Вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за полтора месяца, какие потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны», – сказал Путин.

    При этом у российских сил потери санитарные и составляют несколько человек.

    «Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих там потери санитарные – два, три, три дня назад было шесть человек раненых, у противника – десятки погибших. Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав», – сказал Путин.

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    14 декабря 2023, 13:17
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается, заявил президент Владимир Путин.

    «Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск», – передает его слова ТАСС.

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    14 декабря 2023, 12:21
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин на пресс-конференции объяснил, что в экономике можно гордиться ростом ВВП в 2023 году, поскольку его удалось «отыграть» после падения в 2022 году.

    Президент в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о том, какой запас прочности российской экономике нужно иметь, чтобы страна не рухнула под давлением санкций.

    «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Этот запас прочности – мы уже много раз об этом говорили, но повторю – обеспечен несколькими составляющими», – ответил Путин.

    В числе того, что обеспечивает экономику страны, президент указал высокую консолидацию общества, устойчивость финансово-экономической системы страны и рост возможностей силовой составляющей – армии и органов безопасности.

    Он пояснил, что устойчивость финансовой системы удивила многих как за границей, так и в самой России.

    Отвечая на вопрос о том, чем можно гордиться в экономике, Путин сослался на рост ВВП. «Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%, это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там, по-моему, у нас было 2,1%. Если в этом году будет 3,5%, то значит – отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед», – ответил президент.

    По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в стране может составить 74 года, в 2021 году он составлял 70,06 года, сказал президент.

    «Есть такой интегрированный показатель – рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России [составляла] 70,06, 2022 год – 72,73, а вот в 2023-м ожидается 74 года», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.

    При этом в стране подросла инфляция, констатировал президент.

    «К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», – сказал Путин.

    Вместе с тем уровень безработицы достиг исторического минимума – 3%.

    «Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – сказал он.

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    14 декабря 2023, 12:58
    Путин призвал руководство телеканалов убрать женщин-корреспондентов с передовой в СВО

    Путин призвал руководство телеканалов убрать женщин-корреспондентов с самой передовой в СВО

    Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции попросил руководство российских СМИ убрать с передовой женщин-корреспондентов.

    «Сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой, наверное, их нужно оттуда увести», – заявил Путин.

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    14 декабря 2023, 12:13
    Путин назвал главные задачи внутри России и за рубежом
    Путин назвал главные задачи внутри России и за рубежом
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обеспечение суверенитета России является для главы государства приоритетной задачей, заявил президент Владимир Путин.

    «Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться: для такой страны, как Россия, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет. Во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По его словам, главное – это укрепление суверенитета, а значит, укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это и обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, безопасность экономики.

    «Финансовый и технологический суверенитет – это основные, концептуальные направления», – добавил Путин.

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    14 декабря 2023, 12:32
    Путин: Никакой необходимости в новой мобилизации нет
    Путин: Никакой необходимости в новой мобилизации нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Призванные в рамках частичной мобилизации граждане РФ отлично воюют, несмотря на иронию, которой сопровождался этот процесс осенью прошлого года, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли вторая волна мобилизации.

    «Понимаю, что это такой чувствительный вопрос. <…> У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали и ордена другого достоинства. По-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО», – передает ТАСС слова главы государства.

    «После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе и планировали к концу года набрать 400 тыс. с небольшим. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч», – заявил Путин.

    Президент добавил, что ежедневно 1,5 тыс. российских мужчин поступают на службу в ВС РФ, поток желающих защищать родину с оружием в руках не прекращается.

    «Никакой необходимости в новой мобилизации нет», – заявил Путин.

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    13 декабря 2023, 22:12
    Путин провел совещание о подготовке к прямой линии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, где интересовался обращениями и вопросами, которые присылают россияне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

    Песков заявил, что Путин интересовался вопросами, на чем граждане делают акцент, каких обращений больше, каких меньше. По его словам, россиян волнует непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что глава государства во время работы над тематическими блоками вопросов обращается к министрам и руководителям ведомств, помощникам. Песков добавил, что в таком напряженном графике Путин работает по многу часов без остановки и перерыва.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря намерен подвести итоги 2023 года.

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    14 декабря 2023, 13:51
    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО

    Путин: В зоне боевых действий СВО находится 617 тыс. человек

    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек, заявил на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин.

    «Я еще раз говорю: протяженность линии боевого соприкосновения – свыше 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается.

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    14 декабря 2023, 00:10
    Кремль анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии с Путиным

    Песков: На прямой линии с Путиным будут СМИ из недружественных стран

    Tекст: Вера Басилая

    На «Итогах года» с президентом России Владимиром Путиным будут присутствовать западные СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

    Песков, уточнил, что те из иностранных журналистов, кто имеет обязательную аккредитацию в МИДе, продолжают работать в России, поэтому на «Итогах года» будут представлены и дружественные страны и недружественные, а также СМИ из всех субъектов федерации, передает «Газета.Ru».

    Кроме того, он отметил, что прямых включений с новых территорий в ходе прямой линии с Путиным не будет, они записаны заранее, чтобы не подвергать опасности людей.

    Ранее Песков заявил, что в Кремле ожидают «русофобские припадки» на Западе во время избирательной кампании в России.

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    13 декабря 2023, 15:07
    Звукорежиссер ВГТРК рассказал о работе с Путиным на прямых линиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник отдела звукорежиссеров ГТК «Телеканал «Россия» Андрей Ветр, комментируя подготовку к прямой линии и большой конференции президента Владимира Путина, рассказал, что на таких мероприятиях с ним очень легко работать.

    По его словам, с Путиным очень легко работать, потому что он очень хорошо понимает трудности телевидения и телевизионную работу, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря намерен подвести итоги 2023 года.

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