На выставке «Россия» прошел День Калмыкии

«Калмыкия – это регион с огромным потенциалом и большими возможностями. Но наше самое главное богатство – это люди, талантливые, инициативные, неравнодушные к судьбе своего региона, которые трудятся, созидают на благо своей республики. И наша задача с органами власти сделать все, чтобы жизнь в регионе была достойной. Только все вместе, сообща, мы можем сделать нашу Калмыкию преуспевающей и цветущей. Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за внимание к нашему региону. Сегодня, наряду с другими субъектами и в равной степени, мы имеем возможность развиваться, получать поддержку в рамках национальных проектов и программ», – подчеркнул Хасиков.

После торжественной презентации, Калмыкия подписала ряд партнерских соглашений с регионами, министерствами и предприятиями – это будет способствовать социально-экономическому развитию республики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Хасиков добавил, что Калмыкия должна диверсифицировать свою экономику и вернуться к аграрно-индустриальной структуре за счет создания новых предприятий и внедрения технологий. «Мы на сегодняшний день больше ассоциируем себя как аграрный регион. В советское время Калмыкия считалась аграрно-промышленным, индустриальным регионом. И я считаю, что сегодня есть все для того, чтобы мы к этому вернулись. С учетом того, что мы живем в век высоких технологий», – передает его слова ТАСС.

Хасиков отметил, что у Калмыкии есть предпосылки для высокотехнологичного развития. «Для этого есть научная составляющая, кадры. Мы сделали первые шаги», – пояснил он. Глава субъекта добавил, что в республике снижается безработица. В 2019 году, по словам Хасикова, этот показатель превышал 9%, сейчас его удалось снизить до 6,5%. Также с 2019 года в два раза – с 8 тыс. до почти 16 тыс. – выросло число предпринимателей.

«Реализуется огромное количество проектов, связанных с сельским хозяйством. Создается предприятие по производству бронежилетов. В сферу переработки инвестировано более 1 млрд рублей. У нас очень активно развивается зеленая энергетика: более 500 МВт мы генерим при помощи солнечной и ветряной энергии», – перечислил Хасиков, отметив, что экономическое развитие не должно нарушать экологическое равновесие на территории субъекта. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей в Калмыкии позволило за последние три года привлечь в экономику региона 2,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций, указал Хасиков.

«Мы оказываем множество мер финансовой и нефинансовой поддержки частной предпринимательской инициативы. Учитывая современные тенденции и желания самих предпринимателей, с каждым годом совершенствуем эти инструменты. С 2020 года в республике для представителей МСП региона создана развитая инфраструктура, в частности, включающая центр Фонд развития Республики Калмыкия и Агентство финансовой поддержки предпринимателей. За это время поддержку получили более 120 проектов, привлечено 2,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создано 1 354 новых рабочих мест», – сказал он.

В частности, снижение налоговых ставок для применяющих упрощенную систему налогообложения предпринимателей, введенное с 2020 года, помогло открыть свое дело около 6,5 тыс. новым бизнесменам, уточнил глава республики. В 2024 году полноценно заработает еще один институт финансовой поддержки – Фонд развития промышленности Республики Калмыкия. Он будет располагать капиталом в 250 млн рублей для предоставления грантов и займов на льготных условиях. Новый объект поддержки будет содействовать развитию промышленного сектора экономики, который на сегодняшний день в регионе не развит, добавил Хасиков.

На открытии Дня региона в павильоне № 75 посетители познакомились с «Одиноким тополем» – призером международного конкурса «Европейское дерево» и победителем Национальной туристической премии «Маршрут построен» в номинации «Место силы». Его посадил в Калмыкии буддийских монах более 100 лет назад. На экспозиции Павильона С «Семья. Работа. Долголетие» запущен проект «Активное долголетие» в Республике Калмыкия. Здесь посетители Выставки «Россия» могут потренироваться в дыхательной гимнастике на мастер-классах и узнать о буддийских секретах продления молодости.

Образовательная программа Дня Калмыкии представляет лекцию и мастер-класс по старокалмыцкой письменности «Из истории ойрат-монгольской письменности «Тодо бичиг» или – «Ясное письмо». В 1648 году великий ойратский просветитель Зая-Пандита создал письменность, благодаря которой калмыцкому народу удалось сохранить значительный пласт национальной истории и культуры.

В течение Дня региона в зоне культурных проектов выставки «Россия» посетители общаются со сказителем-джангарчи из калмыцкого героического эпоса «Джангар» и слушают необычный синтез электронной и национальной музыки на концерте этно-электропанк группы «Хагрин». Артисты используют национальные инструменты: морн хуур, домбру, элементы горлового пения, электронику и перкуссию.

В этот же день проходит концерт народных коллективов «Калмыкия мой край родной». В программу концерта вошли лучшие хореографические постановки и вокальные номера народных коллективов, отражающие этнографию и быт кочевого народа. Завершится день буддийского региона России на главной сцене ВДНХ — выступлением ансамбля «Тюльпан», который представит калмыцкое искусство песни и танца.

