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    Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона
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    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 15:48

    Вопрос создания общего оборонного рынка внесли на обсуждение на саммите ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) обсудят создание общего оборонного рынка ЕС в ходе саммита, который состоится 14-15 декабря.

    В письме приглашении на саммит в Брюсселе от главы Евросовета Шарля Мишеля отмечается, что ЕС «необходимо сделать больше» для увеличения оборонной готовности, а создание внутреннего рынка по обороне «имеет ключевое значение для усиления Евросоюза в этой сфере», передает ТАСС.

    В повестку дня саммита также внесена дискуссия о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и вопрос о выделении Киеву 50 млрд евро до 2027 года.

    «Мы должны предоставить Украине постоянную, устойчивую политическую, финансовую и военную помощь, и, в частности, мы должны прийти к соглашению о выделении 50 млрд евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, дав ей таким образом необходимый сигнал и приблизив их еще больше к европейской семье», – говорится в письме.

    Ранее против переговоров о принятии Украины в ЕС выступили Венгрия, Австрия и Словакия.

    13 декабря 2023, 08:50
    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    Danmarks Radio: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продление соглашения касательно рыболовства между Фарерскими островами и Россией из-за конфликта на Украине ставит Данию в глупое положение, заявил на Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

    В материале уточняется, что такому соглашению не уделялось особого внимания, однако его продлили на том этапе, когда «Запад рвет отношения с Москвой», передает РИА «Новости».

    Сплидсбоэль заметил, что продление этого договора представляет собой некий «вызов» для Дании, а также ставит Копенгаген в несколько «глупое положение». В частности, Фарерские острова, являющиеся автономией в составе королевства и «краеугольным камнем содружества», продолжают отношения с Россией.

    По его словам, несколькими годами ранее этими соглашениями никто даже не интересовался, однако в данный момент на Украине идут боевые действия, а против Москвы действует громадный пакет всеобъемлющих санкций, в этой связи тема соглашений резко стала актуальной.

    Кроме того, Сплидсбоэль заметил, что подобное соглашение уже перешло в разряд политики безопасности, а его продление будет означать, что Москва может «шпионить» за западными представителями, используя Фарерские острова, в этой связи Дания оказывается заинтересованной в том, чтобы прикрыть такую лазейку.

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    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


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    11 декабря 2023, 14:19
    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для выполнения выдвинутых ЕС условий вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    «Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», – заявил Кулеба перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

    По словам украинского министра, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство, он призвал Евросоюз «играть честно».

    «Если нам говорят сделать что-то и мы делаем, это должно быть отмечено как результат», – считает Кулеба. 

    Ранее власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку считают, что Украина к ним не готова и должна пройти «очень длинный путь».

    Коментарии (37)
    12 декабря 2023, 06:41
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил об угрозах ЕК в адрес установивших эмбарго на поставки украинского зерна стран

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за эмбарго на поставки украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    Надь сказал, что власти Венгрии получили соответствующее письмо из Брюсселя. Он обвинил Еврокомиссию в том, что ЕК действует против интересов всех стран ЕС, так как эмбарго способствует защите всего европейского рынка, передает ТАСС.

    В сентябре Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого ряд стран ЕС решили в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна.

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    12 декабря 2023, 02:36
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Австрия не поддержала пересмотр бюджета ЕС и выступила против начала переговоров о членстве Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что в нынешних условиях Австрия не станет поддерживать предложение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

    Выступая перед парламентским комитетом по делам Евросоюза, Нехаммер, как сообщается в протоколе парламентской сессии, заявил, что Вена «не согласится на переговоры о вступлении с Украиной». Он заявил, что не следует допускать «фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной». Нехаммер считает, что Украине и Молдавии нужно предложить «перспективу вступления в знак солидарности», но без «ускоренной процедуры», передает ТАСС.

    Также Нехаммер «критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере 67 млрд евро» (в проект бюджета входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до 50 млрд евро). Нехаммер считает, что «это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров».

    Также он подчеркнул, что Австрия, «как и другие малые и средние страны ЕС», однозначно поддерживает «сохранение принципа единогласия по важным вопросам».

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Власти Словакии также выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    12 декабря 2023, 18:52
    В Европе одобрили создание реестра иноагентов

    ЕК одобрила создание реестра иноагентов

    В Европе одобрили создание реестра иноагентов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейская комиссия (ЕК) утвердила проект директивы об иностранных агентах, обязывающий всех, кто представляет интересы стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных платежей от иностранных государств.

    ЕК одобрила «Пакет защиты демократии» в преддверии выборов в Европарламент в июне 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

    Документ обязывает структуры, представляющие интересы третьих стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС. Страны Евросоюза получат указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей.

    Для того, чтобы закон начал работать, пакет должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС.

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    11 декабря 2023, 12:54
    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгена

    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Евросоюза должны ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам – членам Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, прибывший на встречу глав МИД ЕС.

    Он отметил, что такие ограничения могли были дополнить 12-й пакет санкций против России, который пока не принят.

    «Мы хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, это важно по соображениям безопасности», – приводит слова Липавского ТАСС.

    Чешский министр также отметил, что Чехия выступает за принятие в ЕС Украины и предпринимает усилия в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России.

    Коментарии (15)
    11 декабря 2023, 09:15
    Пользователи соцсети высмеяли заявление Зеленского о разговоре с фон дер Ляйен

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пользователи социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

    Зеленский написал, что Киев «рассчитывает на положительное решение» по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также о начале переговоров о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

    Один из читателей под ником Dr.hc. Datenpapst спросил Зеленского, рассказал ли он фон дер Ляйен «о своем шоппинге в США, где потратил миллионы». Читатель Gabe призвал больше не выделять средства Киеву и «ее продажному президенту». Rustam SW заявил, что нужно «гнать попрошайку с порога».

    Ранее предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за попрошайничество.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2023, 13:39
    Орбан заявил, что не даст ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан заявил, что не даст ЕС начать переговоры о вступлении Украины
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия не даст Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Будапешт будет единственным в блоке с такой позицией, заявил премьер-министр Виктор Орбан порталу Mandiner.

    Он назвал вступление Украины в ЕС ужасной ошибкой, которой надо помешать, даже если против выступит только Венгрия, передает РИА «Новости».

    Орбан пояснил, что реальное состояние Украины не позволяет начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС. Однако по политическим причинам все равно с Украиной надо начать переговоры. «По-моему, это ошибка», – сказал политик.

    Он предупредил, что последствия вступления Украины в сообщество никто не просчитывал, именно этим вызваны, в том числе, протесты дальнобойщиков на границах.

    При этом Венгрия предлагает подать сигнал поддержки Киеву, однако это не должно быть членство. Орбан считает, что между ЕС и Украиной может существовать договор о стратегическом партнерстве, в котором будет зафиксировано, какую именно поддержку оказывает сообщество в области безопасности, финансов и экономики.

    Однако это не следует смешивать с переговорами о членстве, поскольку их основа совершенно другая.

    Между тем, напомнил Орбан, в Европе есть другие страны, которые ведут переговоры о вступлении много лет, а Украина выскочила «у них из-за спины» и оказалась впереди по геополитическим причинам.

    Напомним, вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили. Его планируется рассмотреть на саммите ЕС 14-15 декабря.

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    11 декабря 2023, 18:07
    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине

    Политолог Рар: На Западе формируется блок прагматиков, которые видят невыгодность помощи Украине

    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине
    @ JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В западных странах постепенно растет число политиков, недовольных ходом украинского кризиса. В частности, американские республиканцы и представители Венгрии хотят вдохнуть прагматизм в обсуждение происходящего конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США.

    «Венгерские политики и американские конгрессмены-республиканцы за закрытыми дверями обсудят свое видение причин, по которым Россия и Украина до сих пор не сели за стол переговоров. Судя по настроениям в ведущих западных СМИ в части контрнаступления, консервативные и правые круги Штатов и ЕС начинают мыслить прагматично», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вашингтон сталкивается с огромным количеством техники, безвозвратно утраченной в зоне боевых действий, а также видит опустошенные военные склады других членов НАТО. Все это говорит лишь о том, что в будущем конфликт потребует еще большего капиталовложения. Между тем экономика западных стран буксует», – уточняет он.

    «Виктор Орбан будет настаивать на том, что дальнейшего ослабления ЕС и США нельзя допустить. Вероятно, с этим согласятся многие представители Республиканской партии. Кроме того, на стороне Будапешта выступит и Братислава. Словакия также недовольна ситуацией, сложившейся вокруг Украины», – акцентирует политолог.

    «В целом в Восточной Европе постепенно приходит осознание собственной зависимости от российских ресурсов. Только Прибалтика отказывается это понимать, поскольку четко придерживается русофобских позиций. Всеобщая ставка на Германию, как на страну, способную возместить убытки от разрыва с Москвой, не сыграла», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США. Об этом сообщает издание The Guardian. Отмечается, что мероприятие должно состояться в рамках консервативного форума центра Heritage Foundation, на который прибудут представители Венгерского института международных отношений и дипломатические представители страны в Вашингтоне.

    Ожидается, что в первый день здесь будет обсуждаться не только тема Украины, но и «трансатлантических культурных войн». После этого состоятся закрытые переговоры между американцами и венграми. При этом Орбан поддерживает уверенность в том, что законопроект «о помощи Украине» не пройдет в Конгрессе.

    В связи с этим премьер-министр также «пытается заблокировать помощь со стороны ЕС». Кроме того, в настоящий момент Будапешт предпринимает серьезные усилия по восстановлению отношений с республиканцами. Тем не менее, по мнению экспертов, Венгрия не сумеет оказать на США серьезное влияние в вопросе поддержки ВСУ.

    Планы Орбана всерьез беспокоят Владимира Зеленского. Накануне два лидера встретились в Аргентине на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея. Их короткий разговор попал в трансляцию мероприятия. Диалог велся достаточно эмоционально, однако точно расслышать их слова на записи не представляется возможным.

    Как отмечает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, инициатором беседы выступил именно Орбан. Однако не только Венгрия пытается вести политику, расходящуюся с проукраинским консенсусом ЕС. Так, власти Словакии выступили против переговоров о вступлении страны в союз. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри.

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    12 декабря 2023, 11:43
    На Украине заявили, что без 50 млрд евро от ЕС страна окажется на грани выживания

    Вице-премьер Украины Стефанишина: Страна останется на грани выживания без 50 млрд евро от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина останется на грани выживания в случае, если Евросоюз не примет решение о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро, в стране это станут рассматривать как провал всего ЕС, заявила Financial Times вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    По ее словам, даже в случае, если не будет итогов по 50 млрд евро, может быть принято промежуточное решение, однако эта ситуация оставит Украину «на грани выживания с нулевой финансовой предсказуемостью на целый год», передает РИА «Новости».

    Также Стефанишина отметила, что в данный момент нет никаких заверений в том, что пакет помощи будет в той или иной форме предоставлен Киеву.

    По словам украинского чиновника, неспособность ЕС согласовать пакет помощи Украине, а также начать переговоры по членству в европейском блоке будут рассматриваться Киевом как «провал всего ЕС».

    Кроме того, Стефанишина подчеркнула, что во время беседы с Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств ЕС является одним из аспектов его позиции в отношении Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западная помощь Украине уходит в пропасть.

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    11 декабря 2023, 21:16
    Сийярто: Решение о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС не подготовлено
    Сийярто: Решение о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС не подготовлено
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

    Сийярто отметил, что это была их первая встреча с февраля прошлого года, то есть с тех пор, как Россия начала на Украине спецоперацию, передает ТАСС.

    Как указал глава МИД Венгрии, на встрече они обсуждали евроинтеграционные амбиции Украины. Он отметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.

    Он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что предложение о решении не подготовлено, Еврокомиссия практически не имеет представления о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество.

    «Достаточно задуматься о том, какие неуправляемые проблемы вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузовиков», – отметил венгерский глава МИД. По его словам, Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом.

    В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для выполнения выдвинутых ЕС условий вступления Украины в Евросоюз. Ранее власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку считают, что Украина к ним не готова и должна пройти «очень длинный путь».

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    11 декабря 2023, 04:59
    Украине указали на необходимость выполнить все требования для членства в ЕС

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о необходимости для Киева выполнить все условия вступления Украины в Евросоюз

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможное начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединение к ЕС может состояться только в том случае, если выполнены все условия членства.

    Фон дер Ляйен отметила, что украинский вопрос будут рассматривать в ходе саммита ЕС в четверг и пятницу. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что речь идет об обсуждении «начала переговоров о вступлении, а не самом вступлении». Как отметила фон дер Ляйен, вступление в ЕС «в любом случае требует времени», передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Напомним, правящая венгерская партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» указала, что из-за военного конфликта ни границы, ни население Украины не могут быть точно установлены, в результате трудно определить, о приеме какой страны в Евросоюз идет речь.


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    11 декабря 2023, 08:17
    Депутат ЕП рассказал, чем обернется прием Украины в Евросоюз

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вступление Украины в Европейский союз ляжет тяжелым бременем для граждан, которые и так страдают от роста цен, заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

    По ее словам, ЕС «губит себя ради Киева, на который потратили 88 млрд евро, а еще 70 млрд евро зарезервировали до 2027 года», передает ТАСС.

    Политика, которую проводит Украина, нежелательна не только для европейцев «в момент, когда инфляция уничтожает их сбережения», но и для украинцев, добавил Мариани.

    Евродепутат убежден, что «жители стран Европы стремятся к миру», а Франция должна играть одну из главных ролей в этом вопросе.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости для Киева выполнить все условия вступления Украины в Евросоюз.

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    12 декабря 2023, 19:40
    Еврокомиссия ввела налог на сверхприбыль от замороженных активов России

    Еврокомиссия утвердила механизм изъятия сверхприбыли от замороженных активов Центробанка

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России, заявила замглавы ЕК по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова.

    «Коллегия Еврокомиссии утвердила предложение по иммобилизации сверхприбылей от замороженных активов российского Центробанка», – приводит ТАСС слова Юровой. Агентство отмечает, что подробностей решения ЕК Юрова не привела.

    При этом ТАСС указывает, что газета Financial Times сообщила, что с помощью этого механизма Еврокомиссия намерена собрать до 15 млрд евро в виде налога с прибыли от реинвестиции замороженных суверенных российских активов, чтобы финансировать помощь Украине.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за следующие четыре года.

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