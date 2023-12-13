Орбан заявил, что не даст ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Он назвал вступление Украины в ЕС ужасной ошибкой, которой надо помешать, даже если против выступит только Венгрия, передает РИА «Новости».

Орбан пояснил, что реальное состояние Украины не позволяет начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС. Однако по политическим причинам все равно с Украиной надо начать переговоры. «По-моему, это ошибка», – сказал политик.

Он предупредил, что последствия вступления Украины в сообщество никто не просчитывал, именно этим вызваны, в том числе, протесты дальнобойщиков на границах.

При этом Венгрия предлагает подать сигнал поддержки Киеву, однако это не должно быть членство. Орбан считает, что между ЕС и Украиной может существовать договор о стратегическом партнерстве, в котором будет зафиксировано, какую именно поддержку оказывает сообщество в области безопасности, финансов и экономики.

Однако это не следует смешивать с переговорами о членстве, поскольку их основа совершенно другая.

Между тем, напомнил Орбан, в Европе есть другие страны, которые ведут переговоры о вступлении много лет, а Украина выскочила «у них из-за спины» и оказалась впереди по геополитическим причинам.

Напомним, вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили. Его планируется рассмотреть на саммите ЕС 14-15 декабря.

