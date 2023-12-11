Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.0 комментариев
Власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС
Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС), заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри. По его мнению, Киеву для вступления к ЕС нужно пройти «очень длинный путь».
Как заявил «Известиям» Кэри, если Украина хочет стать членом ЕС, ей необходимо сделать еще много шагов и соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии. По его словам, время, когда страны могли попасть в ЕС только по политическому решению, давно прошло.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединение к ЕС может состояться только в том случае, если выполнены все условия членства.